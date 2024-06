Új szerződést írt alá Németh Dániel a ZTE FC-vel, közölte a klub honlapja, aki két évvel hosszabbította meg kontraktusát a kék-fehérekkel (2027-ig) és elmondta, további fejlődése érdekében is ez volt a jó döntés. A ZTE FC eddig Dombó Dávid, Gyurján Márton, Guy Hadida és Zoran Lesjak távozását jelentette be a szezon zárultával, és szerződése lejártával Bedi Bence is másutt folytatja. Eddig két érkező van, mindketten az NB II-es Budafokról érkeztek, a kapus Gundel-Takács Bence és a középpályás Csonka András.

A keret összetétele természetesen még változni fog. Lehetnek újabb távozók, hiszen Antonio Mance például, noha szerződés köti a ZTE FC-hez, szeretné magát egy erősebb ligában kipróbálni magát és egy ilyen szezon után (a horvát támadó 15 gólt szerzett), érthető, hogy kelendő lehet a nyári futballpiacon. Végh Gábor, a ZTE többségi tulajdonosa viszont egy minapi nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy reméli, olyan nagy játékosmozgás ezúttal nem lesz náluk, mint a korábbi években. Jelenleg gőzerővel zajlanak a tárgyalások, két olyan játékos ügyében is, akik kölcsönben szerepeltek az egerszegieknél. A jelenleg külföldön tartózkodó Sallói István sportigazgatóval sikerült beszélnünk, aki megerősítette, hogy Yohan Croizet, valamint Stefanos Evangelou ügyébven is még tárgyalnak (előbbi az Újpest, utóbbi a horvát Osijek játékosa). Arról pedig, hogy a ZTE FC testvérklubjának, a szlovén NK Nafta 1903 feljutása a szlovén élvonalba mennyiben befolyásolja az egerszegiek játékospolitikáját, a következőket mondta lapunknak a sportigazgató, aki egyébként a lendvai klubnál is ezt a posztot tölti be.

-Nyilvánvaló, hogy új helyzetet teremtett a feljutás, hiszen egy másik szintet jelent a korábbi második ligás szereplésnél - mondta Sallói István. - Megvannak a szlovén szövetség szabályai is, így a mérkőzésekre nyolc hazai státuszú labdarúgót kell nevezni és helyet kell adni egy 21 év alatti játékosnak is. Meglátjuk, hogy kik azok, akiket a fejlődésük érdekében esetleg Lendvára irányítanánk át, de ez is még egyeztetés alatt áll.