Amikor őszi bajnokként zárt a lendvai futballcsapat a szlovén II. osztályban, szintén készítettünk egy riportot a vezetőedzővel. Akkor azt írtuk, hogy a Bozsik név most már Lendván is jó cseng, azóta meg, talán még jobban... Mindezt maga Bozsik József is megerősítette, hiszen gyorsan reagált rá:

- Nagyon örülök, hogy ezzel a teljesítménnyel nemcsak én, de az egész stáb és a játékosok is kiérdemelték mind a szurkolók, mind a sajtó elismerését. Óriási öröm számunkra, hogy sikerült a feljutás és várjuk az első osztály jelentette kihívást!

Azonban, hogy miként is jött össze a feljutás, erre válaszolva a 36 esztendős szakvezető egy kicsit korábbra tekintett vissza.

- Úgy vágtunk neki a bajnokságnak, hogy építsünk egy jó szakmai koncepciót Lendván és azzal legyünk hosszú távon eredményesek, az minket is meglepett, hogy ezen elvek mentén haladva ilyen gyorsan a feljutás is sikerült, ugyanakkor titkon álmodtunk erről - mondta Bozsik József ezzel kapcsolatban. – Az alapkoncepció az volt, hogy a klub infrastrukturális fejlesztéseivel párhuzamosan szerettünk volna eljutni odáig, hogy készen álljunk a legmagasabb szintre lépéshez szakmailag is, de úgy néz ki, a szakmai résszel előztünk menet közben. A tulajdonosnak és a menedzsmentnek köszönhetően októberben átadtuk a Lendvai Labdarúgó Akadémia komplexumot, amit a nyártól teljesen be is tudunk lakni, illetve a város is próbálja velünk tartani a lépést. Ezért beadtak egy pályázatot a stadion fejlesztésére is, ami jövő májusban fog kezdődni. Először a játéktér modernizálásával, majd később folytatódik a lelátók és az öltözők felújításával.

Az, hogy ez nem lesz-e túl nagy lépés, egyelőre nem aktuális kérdés, hiszen a jövőbe senki nem lát bele pontosan. Viszont Bozsik József is elmondta, hogy nagyon intenzív egy hónap elé néznek, ráadásul náluk egy héttel korábban kezdődik a bajnokság, egészen pontosan július 20-án. Végh Gábor, a ZTE FC mellett a Nafta együttesének az elnöke is, így ez a szoros kötelék meghatározó jelentőséggel bír.

- Nagy kihívás vár ránk, de van már tapasztalatunk hasonló helyzettel kapcsolatban, hiszen a ZTE FC ugyanezen az úton ment végig. Az elsődleges cél, hogy az első osztályban stabilizálni tudjuk a helyünket, ezért a legfontosabb most a keret kialakítása lesz. Ez egy komplikált feladatnak ígérkezik, hiszen akárcsak Magyarországon, úgy itt is vannak különböző szabályok. Nyolc szlovén nemzetiségű játékost kell nevezni a mérkőzéskeretbe és ebből egynek U21-esnek kell lennie, akinek ezen felül még a kezdőcsapatban is helyet kell kapnia. Ez a megkötés alapjaiban meghatározza a mozgásterünket.