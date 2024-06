A „sakk BEK”-re annyiban érdemes kitérnünk, hogy listáján olyan korábbi győzteseket is találhatunk, mint a Partizan Beograd, a CSZKA Moszkva, vagy éppen a Bayern München. Nem kérdés tehát, az európai porond valódi vonzerővel bír, s ez még akkor is igaz, ha tudjuk, nem kevés anyagi ráfordítást igényel. A nagykanizsaiak mindenesetre 2007, vagyis első magyar bajnoki címük után ismét kilépnek a nemzetközi színtérre (anno ráadásul nem vallottak szégyent, hiszen az előkelő 10. helyen végeztek, s annak idején, böngészve az indulók listáját, olyan klubokat is ott találtunk a mezőnyben, mint a bosnyák Zeljeznicar Sarajevo, vagy a török Besiktas).

Egy szinten túl, az iménti gondolatmenethez csatlakozva, nincs más hátra a fejlődés során, mint az európai porondon a klub megmutatása. Alighanem erre az egyik főszponzor vezetőjének, Szakacsits Szabolcsnak is rímelnek a szavai, aki részletesen ecsetelte, miként lehet egy sportklubot fenntartani, fejleszteni, a globális sportvilágban egyáltalán elhelyezni. Korántsem egyszerű, ráadásul egy - s legyen szó bármilyen porondról is - brandet üzemeltetni. Ebben természetesen benne foglaltatnak azon minőségi produkciók is, amiket a játékosok beletettek egyéni szinten, vagy a háttérstáb, amely például minden játékos érkezését „navigálja” az egyes fordulókat megelőzően. Ugyan hajlamosak néhányan legyinteni a sakk sportágra, de azt nem lehet elvitatni, hogy Nagykanizsán olyan színtéren hoznak eredményeket, bajnoki címeket évről évre, melyek megteremtették ismét az alapot ahhoz, hogy európai (bajnok)csapatok versengésében is ott lehessenek a rajtvonalon.

Esetükben a sakktábláknál.