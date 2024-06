Igazából az Albatrosz International Dance Cup is rendhagyó volt, amit az egerszegi Dózsa-tornacsarnokban rendeztek meg, hiszen eltért a korábbi rendezvényeiktől. Az Albatrosz TSE vezetője, Háriné Molnár Ágnes elmondta, hogy az eddigi években megrendezett országos szóló és duó, trió minősítő táncfesztivált szerették volna kibővíteni az igényekhez igazítva. Így hozták létre ezt a fesztivált.

A gála egyik szünetében próbálnak a résztvevők

Fotó: Szekeres Péter

A versenyre több mint 700 táncos regisztrált 210 koreográfiával. A verseny mini, manó, gyermek, junior és felnőtt korcsoportokban és minden műfajban - modern- és kortárs tánc, hip-hop, akrobatikus látványtánc, társastánc - zajlott. A zsűriben ismert szakemberek ültek, így Baranya Dávid Príma-díjas táncművész, a Dancing With the Stars profi táncosa, továbbá Dukai Gábor, a Bronsis tánciskola művészeti vezetője, Fülöp Milán, a C&M táncstúdió vezetője, WADF nemzetközi pontozóbírója, Simkó Andrea aerobic világbajnok, modern és jazz tánc pedagógus, Stefán Gábor balettművész, klasszikus balett és társastánc tanár, koreográfus. A résztvevőket kiemelt arany, továbbá arany, ezüst és bronz minősítéssel jutalmazták, és persze számos különdíj is gazdára talált. A verseny érdekessége, hogy a zsűri a tíz legjobbnak ítélt koreográfiát bejuttatta az esti gálába, ahol ismét bemutatták előadásukat a táncosok. Ebből választották ki a legjobbnak ítélt produkciót, a fődíjat. Továbbá az esti eredményhirdetésen derült fény a fesztivál legkiemelkedőbb táncegyüttesére, amely az első Albatrosz International Dance Cup vándorkupát vihette haza. Természetesen mint házigazdák az Albatrosz TSE csoportjai ebben nem vettek részt. A különdíj nyertese a Szan-Dia FSC - Hey Pachucho koreográfiája lett, a vándorkupa a kőszegi Dance Jam birtokába került egy évre.

Az Albatrosz TSE pedig gőzerővel készül az újabb kihívásra, hiszen nemzetközi tánc- és művészeti fesztivált szervez június 13. és 19. között (I. International Dance and Arts Festival), amelyre Dél-Koreából, Indiából, Indonéziából, Thaiföldről és Lengyelországból érkeznek csoportok. Az eseménysorozat az EgerszegFeszten is bemutatkozik egy látványos felvonulással, de Keszthelyre, Nagykanizsára, Zalaszentgrótra és Szentkozmadombjára is eljutnak ezekben a napokban. A záróakkordra június 18-án az Art Moziban kerül sor, ahol a gálát tartják.