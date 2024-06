A most már több mint három évtizedes hagyományos díjkiosztó története 1990-ben kezdődött, amikor a Zala Megyei Kosárlabda Szövetség az országban elsőként díjazta az év legjobb kosárlabdázóit a megyében. Ebből aztán hagyomány lett, majd az idő múlásával immár az adott bajnoki szezon legjobbjainak köszöntésévé alakult át.

Kedden tehát a 2023-2024. bajnoki év legjobbjait köszöntötték. Szücs József, a Zala Vármegyei Kosárlabda Szövetség elnöke köszöntött mindenkit, elsősorban a díjazottakat. Ezt követően Zalaegerszeg városa részéről Velkey Péter kulturális főtanácsadó idézte fel, hogy a kosárlabda mit adott egyrészt a városnak és a térségnek. Az díjátadón Bodnár Péter, az MKOSZ főtitkára szólt néhány mondatban az elmúlt bajnoki évről, kiemelve, hogy úgy a honi szövetségnek, mint a kluboknak is nagy kihívásokkal kellett szembenézniük. Viszont felidézte azt is, hogy a férfi bajnokságban talán még soha nem volt ennyire izgalmas az alapszakasz, nőtt a nézőszám, ami örömteli. A következő bajnokságra is hasonlóan izgalmas sorozatot remél és sok nézőt, valamint a szakmai felkészülés elindulását, hogy a következő Los Angelesben rendezendő olimpián a magyar kosárlabda is képviseltesse magát.

A szezon legjobbjainak a díjakat Szücs József és Bodnár Péter adta át.

A legjobb női utánpótlás játékos Szilágyi Luca (Kanizsai Vadmacskák SE) lett, míg a legjobb női felnőtt játékos Kovács Georgina (ZTE NKK). A férfiaknál a legjobb férfi utánpótlás játékos elismerést Szalay Domonkos (Zalakerámia ZTE KK) kapta, a legjobb felnőtt férfi játékosnak pedig Tóth Ádámot (Zalakerámia ZTE KK) választották. A Dr. Villányi Antal Bajnokság legjobb játékosa címet Tóth Olivér (Egerszeg AC) érdemelte ki. A szezon legjobb edzője díjat Matthias Zollner (Zalakerámia ZTE KK) kapta, aki nem tudott részt venni az ünnepségen.

A „Kosárlabdáért Zala Megyében” elismerést Gergály Gyula érdemelte ki, aki volt a ZTE elnöke, azon belül a labdarúgó- és a kosárlabda-szakosztály vezetője is. A ma már 90. életévében járó sportvezető az ünnepség végén a díjazottak nevében kapott szót és megtiszteltetésnek nevezte ezt. Azokat az időket idézte fel, amikor nehézségeken kellett például a kosarasoknak is átevezni, de mindig sikerült megtalálni a helyes utat és ennek örült.