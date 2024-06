- Ez egy olyan jelentőségű esemény, amire az egész világ figyel, és nagy dolognak tartom, hogy Magyarország először rendezheti meg - jegyezte meg evvel kapcsolatban Horváth Tamás. - A magyar sakkozás folyamatosan a világ élvonalába tartozott, már korábban is terveztük, hogy elhozzuk a sakkolimpiát, de valahogy soha nem jött össze. Óriási esemény, az összes résztvevőt, ez nagyjából háromezer fő lehet, vendégül kell látni, ami nem kis szám. Úgy lenne szép, ha ezen a hazai olimpián a pillanatnyi legjobb csapattal tudnánk kiállni, én mindenesetre bízom ebben.

Végezetül ne feledkezzünk meg sem a Maróczy Géza-díjról, sem pedig a Z. Csuti-Hydrocomp SK-ról...

- A díjat megkapni valóban jó érzés volt, tudva, hogy ez a legmagasabb szintű kitüntetés a hazai sakkozásban, amit valaki átvehet - válaszolta Horváth Tamás. - Az új elnökség életbe lépése előtt egy évvel én már bejelentettem, hogy már nem vállalok semmilyen posztot, amit a többség sajnálattal vett tudomásul. Jó érzés volt az is, amikor később betértem a szövetséghez és az egyik korábbi kolléga úgy üdvözölt, hogy az ő szemében én mindig a magyar sakkozás örökös alelnöke maradok. Valóban remek időszakot töltöttem el, jókor kerültem be ebbe a körbe és remek csapatunk volt. Ami pedig a Csuti SK-it illeti, fáj a szívem miatta... Nehéz erről beszélni, hiszen hatszoros bajnokcsapatról van szó és azt gondolom, hogy többet érdemelne, minthogy a második vonalban szerepeljen ilyen múlttal a háta mögött. Olyan magyar sportágról van szó, amely nemzetközi szinten is tényező, én azt gondolom, hogy több támogatást érdemelnénk helyben. Hozzá kell tenni azt is, hogy kiestek meghatározó embereink, gondolok itt Sax Gyulára, aki már korábban itt hagyott minket, Horváth Gyula pedig a pandémia áldozata lett. Én megúsztam...