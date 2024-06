– Nehezen magyarázható a negyedik helyezés részünkről – kezdte értékelését Fehér László edző. – A gyenge szereplésnek több oka van. Évek óta három csapat, a Szeged, a Répcelak és mi küzdöttünk az érmes helyezésekért. Az idei szezonra a jó anyagi körülmények közé került, az átigazolási szezon során jól erősítő Kaposvár is bekerült ebbe a körbe. A vártnál gyengébb szereplésbe közrejátszott az is, hogy az év során kevesen voltunk, mindössze hét felnőtt játékos állt rendelkezésemre. A kis létszám a játékosoknál elégedettséget szült, mondván, úgyis kevesen vagyunk, úgyhogy játszani fogok. A másik ok a sérülések és betegségek. Ezek is nagyban hozzájárultak a gyenge szerepléshez.

A felsorolt tényezők mellett a mérkőzéseken, főleg a rangadókon, becsúszott egy-egy gyengébb teljesítmény, amit a többiek nem tudtak kompenzálni. A bajnokság erősödött, a mezőnyből kiemelkedett az említett négy együttes, a többi csapat tisztes távolságból követte őket. Nem sikerült az erősítés sem a ZTK FMVas-nál. A riválisok bővebb kerettel rendelkeztek, igazolni tudtak jó képességű játékosokat. Nagy problémát jelentett, hogy a rangadókon a Szeged, a Kaposvár, a Répcelak ellen nagyon gyengén szerepeltek a zalaiak. A hat mérkőzésből mindössze egyet, a Szeged ellenit nyerték meg, aminek már nem volt tétje. Főleg a rangadókon való gyenge szereplés járult hozzá, hogy a negyedik helyen végzett a csapat.

– A gyenge bajnoki szereplésre gyógyírt jelentett a nemzetközi kupaszereplésünk- folytatta Fehér László. – Ilyenkor a csapat több napon át együtt van, mentálisan is jobban tudunk készülni a mérkőzésekre, jobban odafigyelünk egymásra. Egyfajta mini edzőtáborként is felfogható egy ilyen kupaszereplés. A bajnoki mérkőzésekhez képest más a miliője is a nemzetközi találkozóknak, és az itt megszerzett ezüstérmünk jónak mondható. Sajnos a bajnoki gyengélkedésünk miatt az új idényben nem indulhatunk a nemzetközi kupában, legfeljebb akkor, ha az előttünk lévő csapatok közül valaki visszalép, de erre kevés az esély.