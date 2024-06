Mint beszámoltunk róla, a 43. Zalakaros Kupa-Bárczay László Emlékversenyen történelmi siker született, ugyanis a viadalon még soha nem fordult elő, hogy valaki pontveszteség nélkül nyerjen. Pedig a múltban olyan világklasszisok is asztalhoz ültek itt, mint Portisch Lajos, vagy éppen Polgár Judit, de persze, párhuzamot sem szabad vonni.

Ami tény, ritka – főleg nemzetközi viadalon, mint volt a karosi is–, hogy valaki egy kilencfordulós svájci rendszerű versenyen 9 ponttal nyerjen. Viszont nem lehetetlen, amit most Aczél Gergely bizonyított, akit az eredményhirdetés után kértünk arra, hogy értékelje a teljesítményét.

– Arra volt már példa, hogy indultam kisebb viadalon és hét mérkőzésből mind a hetet megnyertem, de ilyen nívós, és nagy múltú eseményen még soha – mondta Aczél Gergely, aki a Tuxera Aquaprofit Nagykanizsa SK tizenhatszoros bajnokcsapatának is a tagja. – Ez egy rangos verseny, nem véletlenül többször magába foglalta az egyéni bajnokságot is. Az idén rászervezték a fővárosban a Tavaszi Fesztivált, emiatt kevesebb induló volt, de azért megmaradt a nívó is. Ahhoz pedig, hogy valaki mind a kilenc meccsét megnyerje, össze kell jönni mindennek, ami velem is történt. Zalakaroson amúgy is szeretek játszani, kellemes a környezet, ideális ez a terem egy ilyen versenyre.

Aczél Gergely 2018 óta tagja a kanizsai csapatnak, s viccesen úgy fogalmazott, nem is számolta, hány bajnokságot nyert eddig a a Tuxera Aquaprofit Nagykanizsa SK-val, csak mindig eggyel többet... A dél-zalai csapatnál pedig kifejezetten szeret játszani, ezért sem gondolkodik a váltáson.

Az indiai Sharvaanica, akit szupertehetségnek tartanak

Fotó: Szekeres Péter

A vasárnap zárult 43. Zalakaros Kupa-Bárczay László Emlékverseny végén Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere köszönte meg az indulóknak, hogy ismét városukat választották. A település vezetője kifejtette, örül, hogy ez a nagy múltú viadal szervesen kötődik Zalakaroshoz, de azt is javasolta minden indulónak: ha tehetik, ne csak mindig sakkozóként térjenek ide vissza, hanem pihenni is, hiszen itt minden feltétel adott ehhez.