Az egerszegi Városi Sportcentrum műfüves pályája ismét benépesült, hiszen húsz csapat érkezett, hogy eldöntse a diákolimpiai küzdelmek végső helyezéseit. Három héttel korábban a IV. korcsoportos lányok országos döntőjét is itt rendezték meg, akkor nagy fölénnyel nyert a szombathelyi Illés Labdarúgó Akadémia Gimnáziuma és Kollégiuma csapata és az idősebbek között is a vasi tanintézmény együttese volt az egyik favorit.



A vármegyei győztes csapatok jutottak az országos döntőbe, de visszalépések esetén a rendező vármegye még egy csapatot indíthatott, így Zalából a megyei győztes nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium mellett az egerszegi Ganz Ábrahám Technikum lányai is ott voltak a mezőnyben. Zalaegerszegen Balaicz Zoltán polgármester vett részt a megnyitón Balogh Gáborral, az MDSZ elnökével. A Zala Megyei Diáksport Szövetség ismét jól szervezett eseményt mondhat magáénak, melyen a csoportküzdelmek után kialakult sorrend határozta meg a későbbieket. A két zalai együttes közül a Batthyány csoportja negyedik helyén végzett, a Ganz egy másik ötösben az ötödik lett. A helyosztók végén a kanizsaiak végül a 16. , míg az egerszegiek a 19. helyen zártak. Az esélyeknek megfelelően az aranycsatában a szombathelyi Illés Akadémia együttese jutott be a budapesti Csanádi Árpád Sportiskola mellett és izgalmas finálé végén a fővárosiak 2-1-re nyertek. A bronzmérkőzésen a dunakeszi Radnóti-gimnázium 1-1-es döntetlen után büntetőkkel (2-0) legyőzte a szekszárdi Ady-technikumot.



A V-VI. korcsoportos fiúk diákolimpiai döntőjét Szombathelyen rendezték meg, és két iskola mind a fiú, mind a lány csapatát kvalifikálni tudta: a kanizsai Batthyány Lajos Gimnázium és a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. A fiúk országos döntőjében a Batthyány csapata a 16. helyen végzett.