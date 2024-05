Utóbbi távozása nem újdonság, hiszen előző nap az Alba Fehérvár már bejelentette a hátvéd leigazolását. A bajnokságban a negyedik helyen végzett Zalakerámia ZTE KK a következő szezonra is számolhat a Tóth Ádám, Szalay Domonkos, Gyimes Áron, Csátaljay Péter, Keller Iván ötössel, viszont új érkezőként Sitku Mártont Sopronból, valamint Székesfehérvárról Takács Milánt és Takács Martint is bejelentette a kék-fehér klub. A csapatkapitány Tóth Ádám eleve nem egy szezonra kötelezte el magát tavaly nyáron, amikor visszatért anyaegyesületéhez, a másik rutinosnak nevezhető kosaras, Keller Iván pedig most már a harmadik szezonját kezdheti meg a Zalakerámia ZTE KK-nál. A "fiatal szekció" tagjai közül (Szalay, Gyimes, Csátaljay) hiányzik Csuti Kornél, aki ezek szerint másutt folytatja pályafutását.

Az érkezők már ismert kosarasok a hazai élvonalból, igaz, azt nem lehet kijelenteni, hogy meghatározó játékosai lettek volna csapataiknak. Viszont mindannyiukra igaz, hogy még nem érték el pályafutásuk zenitjét. A 24 esztendős Sitku Márton a Sopron együttesében gyakorlatilag valamennyi mérkőzésen szerepelt, átlagban 11 percet töltött a pályán. Az Alba Fehérvártól érkező ikerpár tagjai közül a 194 centis Takács Milán játszott többet csapatában, így a ZTE KK elleni meccseken is, Takács Martin kevesebbet szerepelt, viszont őt ismerheti jobban a zalai publikum: a 2021-2022-es szezon második felében kölcsönjátékosként a Zalakerámia ZTE KK-t erősítette egy fél szezon erejéig.

A 2024-2025-ös szezonban, tehát a következőben a fiatalszabály megszűnik, viszont a pályán mindig kell, hogy minimum egy magyar játékos tartózkodjon. Sőt, a mérkőzésekre nevezett keretekben legalább nyolc hazai kosarasnak kell lenni a 12-ből, így a mostani átigazolási piac is ennek megfelelően fog alakulni. Vagyis a csapatoknak fel kell tölteniük a keretüket magyar kosarasokkal, viszont a piac elég szűk, ami érződik a játékosmozgásokban is. Több olyan kosaras is "kelendőnek" bizonyul, aki talán nem számít nagy névnek, s majd a légiósok kiválasztása lesz az, amivel a csapatok elérhetik azt a minőséget, ami a céljaikhoz illik.