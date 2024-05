Ha Zalakaros, akkor gyógyvíz és sakkverseny. Ha a népszerű fürdőváros legfőbb attrakcióit említik, akkor a legfontosabb, a gyógyfürdő és gyógyvíz mellett egészen biztosan a sakkversenyt is odateszik. A viadal valóban különleges, hiszen az elmúlt 42 esztendő alatt rengeteg sakkozó, sportvezető megfordult a településen és tették ismertté a sport, a sakk révén is Zalakarost.

Annak idején a Z. Csuti SK alapító tagjai, élükön Horváth Tamással álmodták meg a versenyt, amely szép lassan egyre ismertebbé vált. A hazai sakkozás legnagyobbjai, Portisch Lajos, a Polgár-lányok, később Lékó Péter, Rapport Richárd is asztalhoz ült itt számos más nagymesterrel egyetemben.

Az 1982-ben útjára indult Zalakaros Kupa mára a hazai sakkélet fontos részévé vált, s a nemzetközi jelleg most is adott. Horváth Sándor a szervezők részéről elmondta, hogy a kétszeres szenior világbajnok, az ukrán származású, de francia színekben versenyző Vladimir Ohotnik is asztalhoz ül, de érkeznek Malajziából és Indiából is sakkozók, természetesen az európai országok mellett. Sőt, mint mondta, egy indiai sakkiskola nyolc fővel képviselteti magát. A magyar, azon belül a zalai színek képviseletében is ott lesznek a legjobbak, akik felveszik a versenyt a mezőny többi tagjával.

A 43. Zalakaros Kupa – Bárczay László Emlékverseny megnyitóját szombaton 14 órakor rendezik a Karos Korzó épületében, az első forduló mérkőzései pedig, hasonlóan a 9 forduló további napjához, 15 órakor kezdődnek.