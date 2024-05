Az idei U13-as korosztályú szabadfogású országos bajnokságnak Kaposvár adott otthont, ahol kétszázötven ifjú birkózó mérte össze erejét. A Zalaegerszegi Birkózó SE tehetsége, Szanati Máté úgy készülődhetett erre az ob-ra, hogy 2023-as például duplázott, hiszen kötött- és szabadfogásban is bajnok volt korosztályában. A 2024-es évben kötöttfogásban már megszerezte az elsőséget, most pedig szabadfogásban is aranyérmet nyert a 42 kg-os súlycsoportban, így a tavalyi esztendő után az idén is duplázott. Szanati Máténak öt mérkőzést kellett megnyernie a végső győzelemhez.

Szanati Máté (jobbról) és Ugranyecz Flórián

Fotó: ZBSE

Egy súlycsoporttal feljebb, a 46 kg-ban Ugranyecz Flórián is remekül szerepelt. A ZBSE versenyzője négy mérkőzést megnyert, egyszer kikapott, ezzel a dobogó harmadik fokára állhatott a bajnoki eredményhirdetéskor. Edzők: Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán.