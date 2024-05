Az év elején írtunk már az előkészületekről, illetve a tervekről, melyek tehát nem csak tervek maradtak. A találkozó apropóját az adja, hogy 150 évvel ezelőtt Söjtörön látta meg a napvilágot Horváth Ferenc, a Magyar Labdarúgó-szövetség egyik alapítója, aki a Ferencváros labdarúgó-szakosztályának megalapításában is részt vett. A sportkutatásokat végző borsfai Márkus György fejében született meg a gondolat a mérkőzés létrehozásáról. A szervezésben már segítői is akadtak. Például, Németh István, aki korábban a Söjtör csapatát edzette, egykor a ZTE korábbi játékosa volt és ifiválogatott. No meg természetesen Söjtör polgármestere, Könyves Gábor és a Söjtör DFSE elnöke, Horváth László is benne vannak a szervezésben, hiszen a felújított sportöltözőt is ekkor adják át és a meghívott vendégeket a település fogadja.

A történet mostanra "élesedett". Jövő szombaton garantáltan nagy lesz a jövés-menés a zalai településen. Ám, előbb ismét röviden arról, hogy ki is volt az 1884. szeptember 26-án, Söjtörön született Horváth Ferenc.

"Horváth Ferenc a Ferencvárosi Torna Club labdarúgó-szakosztályának egyik alapító tagja, aki játékosként 1901 és 1902 között szerepelt néhány alkalommal a zöld-fehérek együttesében. Egyik szorgalmazója volt az egységes országos labdarúgó szövetség megalakításának és Kárpáti Bélával 1901-ben egybehívták az alakuló közgyűlést. 1901. január 19-én megalakult a Magyar Labdarúgók Szövetsége és Horváth Ferencet megválasztották titkárnak, 1902-től pedig főtitkár lett. Kidolgozta az MLSZ első szabályzatát, összeírták a bírókat, 1903-tól az első bírói bizottság tagja. Vezetőként Horváth Ferenc kísérte a magyar labdarúgó-válogatottat első hivatalos mérkőzésére Bécsbe 1902. október 12-én, játékvezetőként pedig ő vezetett a Magyarország-Ausztria (akkor Budapest-Bécs) válogatott találkozót 1904-ben. Horváth Ferenc nem csak, mint az első sportvezetők egyike, de a modern újságírás egyik hazai úttörője is. Írásai 1903-tól folyamatosan jelentek meg a Sport-Világban és a Nemzeti Sportban, 1910-től pedig társ-szerkesztője a Sport-Világnak. Az MLSZ márványtáblája őrzi a nevét, az FTC 1925-ben tiszteletbeli tagjának nyilvánította. 1932. december 8-án hunyt el Budapesten" -írtuk meg januári cikkünkben.

- Még 2021-ben kutattam ki, hogy Horváth Ferenc söjtöri születésű és 2022-ben, halálának kilencvenedik évfordulójára szerettük volna, ha megemlékezünk róla - mondta Márkus György újbóli találkozásunkkor, ami már a jövő heti esemény apropóján történt. - Akkor ez elmaradt, viszont idén 150 éve, hogy megszületett és mindenképpen szerettem volna, ha Söjtörön nyoma lenne ennek. Németh István segítette abban, hogy az SE elnökével és polgármester úrral egyeztessünk erről. Ami sikeres volt, és eljutottunk addig, hogy megszervezzük a május 25-i ünnepséget. A Nagy Béla Programon keresztül pályáztunk az emléktáblára, méghozzá sikeresen.

Mint megtudtuk, meghívták mindazon zalai települések polgármesterét, ahonnan válogatott játékos származik, a meghívottak között van a ZTE labdarúgó csapatának valamennyi olyan játékosa, aki címeres mezt öltött magákra, továbbá korábbi szövetségi kapitányok, akik dolgoztak Zalában (Szőcs János, Gellei Imre, Csank János, Bozsik Péter). Gellei Imre, mint a magyar öregfiúk-válogatott szakvezetője is hivatalos Söjtörre, a csapatban pedig korábbi ismert hazai játékosok lépnek pályára.

Hivatalosan a Magyar Labdarúgó-szövetség és a Ferencvárosi Torna Club is delegációt küld Söjtörre e jeles nap apropóján.

Május 25-én délelőtt gyerekprogramok nyitján a napot, sportbemutatók lesznek, majd 13 órától következik az emléktábla avatása, valamint a felújított sportöltöző átadása. Ezt követi 14 órától a gálameccs, amely közönségtalálkozóval ér véget.