Kiegyenlített első félidőben két parádés gól született. A második játékrészben gyorsan vezetést szerzett újra a Teskánd, és ezután meggyőző játékkal ilyen arányban is megérdemelt győzelmet aratott.

Gólszerzők: Gájer (2), Boronyák, Szökrönyös, Bakos, ill. Kolman, Rákhely.

Jók: Gyarmati, Boronyák, Gájer, ill. senki.

U19: Teskánd–Szepetnek 8–0.

Csesztreg–Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák 9-2 (4-1)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Major.

Csesztreg: Gergő Á. (Kovács B.) - Póczak, Lovrencsics T. (Elek), Biharvári, Tóth B. (Szabó Ba.), Őri Cs., Nagy N., Kiss Bá. (Kiss Ba.), Őri M., Orbán E. (Magai), Németh D. (Németh G.). Edző: Tamás Tamás.

Kiskanizsa: Parragi - Ötvös, Kotnyek, Mismás, Jagarics (Völgyi),, Füzesi, Heiszter, Dömötör, Herczeg, László R. (Rácz), Petánovics. Játékos-edző: Rácz Szabolcs.

Egyértelmű esélyese volt a találkozónak a listavezető hazai együttes, ugyanakkor az lehetett a vízválasztó, hogy mikor is szerzik meg a vezetést. A viszonylag gyors 2-0-t követően a vendégek azonban szemfüles, mi több, látványos góllal szépítettek mintegy 40 méterről, viszont a fordulatot mindez nem hozta el. A Csesztreg már a félidőre tekintélyes előnyre tett szert, a második játékrészben inkább már csupán az volt a kérdés, a különbség mekkora lesz a felek között.

Gólszerzők: Őri Cs. (2, egyet 11-esből), Őri M., Kiss Bá., Orbán E., Németh D., Magai, Kiss Ba., Petánovics (öngól), illetve Petánovics (2).

Jók: az egész csapat, ill. Petánovics.

U19: Csesztreg–Kiskanizsa 7–4.

Magnetic Andráshida TE–Kinizsi Gyenesdiás 4–1 (2–1)

Zalaegerszeg-Andráshida, 50 néző. Jv.: Hegedüs M.

Andráshida TE: Czirjék – Berkovics, Karvalics (Darabos), Tóth D., Kiss L. (Bognár), Szabó P. (Igazi), Luter, Szabó M. (Cséber), Anti (Rohonczy), Németh K., Benczik. Edző: Szabó II Zsolt.

Gyenesdiás: Németh B. – Zsiga, Székács, Szekér, Karancz, Sipőcz, Bertók (Fellner), Bardon, Kiglics, Baki (Tarnóczai), Orbán. Edző: Kocsis Norbert.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, majd a második játékrészben az ATE jobban tudta kihasználni a helyzeteit. Összességében ilyen arányban is megérdemelt a hazaiak győzelme.

Gólszerzők: Berkovics (2), Kiss L., Karvalics, ill. Orbán.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Kiállítva: Székács (91., Gyenesdiás).

Hévíz–Tarr Andráshida SC 1-2 (0-0)

Hévíz, 100 néző. Jv.: Tóth A.

Hévíz: Dénes – Filó, Buza (Nyári Zs.), Tóth I., Szindekovics, Bontó, Nagy D., Sabján (Karakai), Huszár, Damina (Rózsás), Fábián. Edző: Damina László.

Andráshida SC: Paksy – Fábián K. (Kustán), Szabó B., Kiss B. (Lipták), Penczák, Lukács, Pataky, Dömötör (Czotter), Fülöp, Németh R., Fábián B. Játékos-edző: László Dávid.

A mérkőzést nagy iramban kezdték a csapatok. A hazaiak előtt adódott is gyorsan két nagyobb lehetőség, de elhibázták azokat. A félidő hátralévő részében inkább a küzdelem dominált. Az iramra nem lehetett panasz, de a kapu előtt elfogyott az ötlet és sok technikai hibát is vétettek a támadók. Szünet után a vendégek 5 perc alatt két gólt is szereztek, amelyre hévízi oldalon csak a hosszabbításban jött válasz, pedig mindkét kapu előtt adódott lehetőség bőven. A jól játszó ASC megérdemelt győzelmet aratott, a rossz napot kifogó hazaiak ellen.

Gólszerzők: Fábián K., ill. Fábián K., Fülöp.

Jók: senki, ill. egész csapat.

Zalaszentgrót–Lenti TE 3–1 (2–0)

Zalaszentgrót, 150 néző. Jv.: Kondákor M.

Zalaszentgrót: Garai (Péhl K.) – Jóna, Lampert, Doszpoth (Péhl B.), Ferenczi (Kovács-Braun), Kovács L., Iberhart (Baksa), Kovács P. (Molnár Zs.), Kaprinai (Horváth S.), Horváth D., Czibor. Edző: Bencze Péter.

Lenti TE: Dervalics – Mentes, Pál, Csiszár, Fábián, Horváth B., Sasvári (Bogdán), Pálinkás, Takács, Végi, Könye Balla. Edző: Szabó István.

Nagyon nagy elánnal kezdett a friss kupagyőztes, sorra hagyták ki a helyzeteket, de két gólt sikerült az első félidőben berúgni a vendégek kapujába. Utána a hazaiak edzője megpróbált mindenkinek játéklehetőséget adni, hogy a szerdai kupameccs miatt ne legyenek sérülések. A Zalaszentgrót magabiztosan, megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Gólszerzők: Doszpoth (2), Kovács-Braun, ill. Fábián.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

U19: Zalaszentgrót–Lenti TE 1–1.