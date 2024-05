A vasárnap kezdődött nemzetközi sakkverseny a kezdő rangsort három forduló alatt annyiban megcáfolta, hogy az indiai sakkozók jelenléte a továbbiakra nézve is meghatározó lehet. A legmagasabban rangsorolt Aczél Gergely mindhárom mérkőzését megnyerte és a második Mészáros Tamás is. Ugyancsak pontveszteség nélkül állt az indiai A. Kumaresh, a szintén indiai Jaidambareesh 2,5 pontos, Vidéki Sándorhoz és Tompa Jánoshoz hasonlóan.

Három forduló után ők vezették a mezőnyt, a 2 pontosok listája igencsak hosszú volt (7-24. helyezettek), de ez a kilenc fordulós viadalokon ilyenkor még nem annyira furcsa. Nyilvánvalóan a mezőny mostantól kezd majd szakadozni, így a verseny végeztéig lesznek még változások az élcsoport sorrendjében is.

A Karos Korzó látogatóépületében zajló viadal fordulói minden nap 15 órakor kezdődnek.