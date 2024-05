Tegnapi híradásunkban már beszámoltunk róla, hogy Kurucz Levente, a Plastex Kanizsa Kajak-kenu Klub versenyzője Szolnokon az olimpiai válogatón a kajak egyes 200 méteren és kajak kettes 500 méteren is az első helyen végzett. A 21 esztendős kanizsai kajakos párjával, Opavszky Márkkal, az MTK versenyzőjével győzött, megelőzve az előfutamban és a döntőben is a Nádas Bence, Tótka Sándor kettőst. Történt mindez az olimpiai számban, Kurucz Levente pedig később a kajak egyes 200 méteren is győzött.

A kanizsai fiatalemberrel csütörtök délelőtt beszéltünk, aki nagy munkában volt akkor is, hiszen a kajakokat pakolták, de persze arra volt egy kis ideje, hogy elmondja...

– ... a legjobb, ami csak történhetett velünk, összeálltunk és gyakorlatilag tökéletes pályát mentünk úgy az előfutamban, mint a döntőben – mondta Kurucz Levente, amikor utolértük.

A kanizsai fiatalember Velenszki Tamás edzővel és az MTK tagjaival készül, és a Plastex Kanizsa Kajak-kenu Klub színeiben szeretne egyszer kijutni az olimpiára is.

– Most az van, hogy indulhatunk a jövő hét végi szegedi világkupán kettesben és kajak négyesben is. Jól kell szerepelni, hogy legyen még jövője az olimpiai indulásnak. Az első válogatót megnyertük kajak kettesben, de a munka még csak most kezdődik. A világkupán még erősebb ellenfelek következnek, erre készülünk most, hogy Szegeden is sikerüljön jól szerepelnünk.

Kurucz Levente azt egyelőre nem tudta megmondani, hogy az olimpiát megelőző Európa-bajnokságon részt vehet-e, hiszen ez csak a csapathirdetés után derül ki. Ám számára most nem is ez áll az érdeklődés középpontjában, hanem a jövő hét végi pótkvalifikáció és világkupa.

Ami most teljesen érthető.