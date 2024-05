Kurucz Leventéék tíz napja, a szolnoki válogatón is az első helyet szerezték meg, Szegeden pedig két futamgyőzelemmel kerültek be a legjobb kilenc közé. A szombat délutáni döntőben is a tavaly magyar bajnok Kurucz-Opavszky páros teljesített jobban, akik sokáig harcban volt a dobogóért, végül egy hajszállal lemaradva a dobogóról a negyedik helyen haladtak át a célvonalon. A másik magyar egység, a Nádas Bence, Tótka Sándor páros folyamatosan szakadt le, végül kilencedikek lett.

A múlt heti, szolnoki győzelmük után a kanizsaiak kiválósága, Kurucz Levente így nyilatkozott lapunknak: "Most az van, hogy indulhatunk a jövő hét végi szegedi világkupán kettesben és kajak négyesben is. Jól kell szerepelni, hogy legyen még jövője az olimpiai indulásnak. Az első válogatót megnyertük kajak kettesben, de a munka még csak most kezdődik. A világkupán még erősebb ellenfelek következnek, erre készülünk most, hogy Szegeden is sikerüljön jól szerepelnünk."

Nos, az a bizonyos jó szereplés összejött Szegeden, s mi is kíváncsian várjuk a folytatást...