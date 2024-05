A mezőnyben ott volt a Kanizsa Box Klub négy versenyzője is, akik közül Horváth Mirabella megnyerte súlycsoportját, miután döntő beli ellenfelét más az első menetben feladásra kényszerítette. Pápai László második lett kategóriájában, de menet közben nagyon értékes sikereket aratott, a fináléban pedig csupán 3:2-es pontozással kapott ki skót riválisától. A szintén kanizsai Szentes Jácint és Dömötörfy János pedig egyaránt az ötödik helyen végzett a vidalaon.

A dél-zalaiak megmérették magukat a fővárosban lezajlott Józsefvárosi Ökölvívó Tornán is, ahol Pápai (48 kg), Szentes (63) és Dömötörfy (80) is makulátlan mérleggel győzött, s utóbbi ráadásul a viadal legjobb junior bokszolójának járó különdíjat is kiérdemelte.