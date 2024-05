Zoran Lesjak 156 mérkőzésen lépett pályára a ZTE FC színeiben, utoljára szombaton, amikor a kezdőbe "vezényelte" őt Márton Gábor, majd a 40. percben lecserélte. Nyilván, mindenki tudta miért és az egerszegi közönség vastapsa mellett vonult le a pályáról a 36 éves játékos, láthatóan meghatottan, könnyeit törölgetve. A Csáktornya melletti Mackovec-en élő játékos mondhatni, a szomszédban marad továbbra is, hiszen a horvátországi település nagyjából hetven kilométerre van Zalaegerszegtől. Zoran Lesjak pedig nagyon nem is szeretne elköszönni. Többek között erről is beszélt a mérkőzés után lapunknak.

- Az az igazság, hogy rendkívül örülök és nagyon hálás vagyok a klubnak mindenért, így ezért a mai búcsúztatásért is - mondta Zoran Lesjak, miután kiszabadult a szurkolók gyűrűjéből. - Nagyon bennem él ez az elmúlt hat év. Az ember lehet bármennyire kemény és próbálja kordában tartani az érzelmeit, de ma én is elérzékenyültem, amikor utoljára jöttem le a ZTE Aréna gyepéről. Az, hogy mindenki felállva tapsolt nekem, ez valóban megindító volt.

Zoran Lesjak 2018 nyarán érkezett a ZTE FC-hez, egy év múlva NB II--es bajnoki címet ünnepelt ő is társaival,, aztán az NB I.-ben eltöltött öt év következett. Azt kérdeztük tőle, gondolta volna akkor, amikor ideigazolt, hogy ennyi időt eltölt majd itt?

- Nem gondoltam volna, viszont nagyon örülök neki, hogy minden így alakult - válaszolta.- Olyan elnöke van a klubnak Végh Gábor személyében, aki mindig is támogatott és azt látom, hogy ez a klub folyamatosan fejlődik, épül. Én is próbáltam mindig kihozni magamból a maximumot, hiszen láttam, hogy van értelme ennek, mert elismerik az itt dolgozók ezt. Talán példát is mutattam a fiatalabb játékosoknak, hogy ha odafigyelsz magadra, mindegy mennyi idős vagy, sokáig lehet ilyen szinten is futballozni. Kicsit büszke is vagyok arra, hogy harminchat esztendősen még ott lehettem a pályán ennyi sok sok fiatal futballista mellett.

Zoran Lesjak azt mondta, a legszívesebben arra a góljára emlékszik itteni időszakából, amit a Cegléd ellen lőtt 2019. május elsején, hiszen azzal a találattal jutott fel végérvényesen az élvonalba a csapat. Ám, összességében mindenre szívesen emlékszik innen. Ismét megemlítette Végh Gábor elnököt, hogy hálás neki, és úgy fogalmazott: a ZTE FC olyan klub, amire minden magyar futballszurkoló büszke lehet. A merre tovább kérdésre egyelőre nem kaptunk konkrét választ tőle, de az biztos, hogy nem szakad el a futballtól és talán a ZTE-től sem.

-Az az igazság, hogy szeretnék még játszani egy, vagy két évet - mondta. - Az egerszegi testvérklub, a szlovén Lendva is szóba jöhet, és valamikor edzősködni is szeretnék, akár Zalaegerszegen, mert jó lenne átadni a tapasztalatot a fiataloknak. Egyelőre hosszú távú tervek még nem fogalmazódtak meg bennem, a rövidtávú elképzelés az, hogy még játszani szeretnék.