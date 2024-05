Korábban már beszámoltunk az előkészületekről és az esemény apropójáról is, a szervezés pedig most már nem is csak a célegyenesbe fordult, hanem elérkezett a pillanat, hogy a gondos előkészítés után várhatóan egy igazán tartalmas nap következzék Söjtörön. A haza bölcse, Deák Ferenc szülőfalujában nagy várakozással tekintenek a szombati nap elé.

Ahol már délelőtt gyerekprogramok lesznek, de a fő attrakció 13 óra körül jön el, amikor felavatják Horváth Ferenc emléktábláját a söjtöri sportpályánál. A 150 éve, 1884-ben Söjtörön született Horváth Ferencnek nagy szerepe volt az FTC labdarúgó szakosztályának és a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a megalakulásában is, melynek első főtitkára és első elnöke volt. Aki mindezt kikutatta, és az emléktábla állításának az egyik ötletadója Márkus György volt, akinek ötletét Söjtör önkormányzata is felkarolta, így a helyi, felújított öltözőépület átadásával együtt leplezik le az emléktáblát. Az avatás után a Söjtör DFSE és a magyar öregfiúk válogatott mérkőzése következik délután két óra után.

Mint megtudtuk, nagyon sok vendéget várnak, az MLSZ részéről például Nyilasi Tibor elnökségi tag is jelezte érkezését, de az MTK és az FTC is képviselteti magát. Az öregfiúk válogatottban pedig ismert magyar és persze zalai futballisták lépnek pályára, Gellei Imre és Csank János korábbi szövetségi kapitányok vezetésével. Minthogy sok vendéget várnak, a Söjtört és Tófejet összekötő utat szombaton 12 és 17 óra között teljesen lezárják, ugyanis csak ezen az útszakaszon tudják megoldani a vendégeket szállító gépjárművek parkolását.