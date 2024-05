Kezdjük az utóbbiakkal. Az NB I-es csapatok második együttesei nincsenek „védve”, vagyis nincs olyan szabály, hogy nem eshetnek ki a harmadik vonalból. Koller Zoltán együttese mindvégig nagyon fiatal átlagéletkorú kerettel számolhatott a bajnoki meccseken, több mérkőzésen is éppen a rutintalanságból fakadó hibák miatt fordultak az eredmények negatív előjelűvé. Elvileg a ZTE FC II kiesőként jogosult a vármegyei I. osztályban indulni, ám egyelőre még nem ismert, hogy él-e ezzel a lehetőséggel a klub. Információink szerint szakmai szempontok alapján szeretnék a kék-fehéreknél ezt a lehetőséget kihasználni, így a ZTE FC II a vármegyei I. osztály tagja lenne, de végleges döntés – úgy tudjuk – még nem született a klub részéről.

Az FC Nagykanizsa együttese viszont az NB III Délnyugati csoportjában folyamatosan az élboly tagja volt. Noha tavaly nyáron a célkitűzés a csoportelsőség volt, menet közben ezt változott, de Gombos Zsolt együttese így is a délnyugati régió topcsapatai közé tartozott. Sőt, ha az utolsó tíz mérkőzésüket nézzük, akkor a legjobban teljesített a csoportban (hét győzelem, három döntetlen). A szezonzárón az FC Nagykanizsa 1-0-ra nyert a Bonyhád-Majos otthonában, hétfőn délután pedig Nagykanizsán a szezonzáró ünnepséget is megtartották, melyen az éremátadásra is sor került. A bajnoki szezonról Gombos Zsolt vezetőedző még az szezonzáró összejövetele előtt beszélt lapunknak:

– Elégedettek lehetünk ezzel a harmadik helyezéssel – állapította meg a szakvezető. – Az ősz után módosítottunk az eredeti célkitűzésen, hiszen azt láttuk, hogy a végül bajnok Szentlőrinc és a második Iváncsa nagyon ellépett a mezőnytől. Reálisan a harmadik helyezést tartottuk elérhetőnek, ami sikerült, ám nem volt könnyű feladat. Annak örülök, hogy az utolsó fordulóban is odatették magukat a srácok, és győzelemmel zártuk a szezont, hiszen a harmadik helyezésünk már egy héttel korábban eldőlt.

Hogy milyen céllal vág majd neki a következő bajnoki szezonnak az FC Nagykanizsa, még nem ismert. Egy esztendeje hároméves időszakot tűztek ki, hogy a dél-zalai városnak újra NB II-es együttese legyen, ebből most egy év eltelt. Az NB III-ban marad a négy csoport és az ideihez hasonlóan újra csak a csoportok első helyezettjei játszhatnak majd osztályozót a második vonalbeli tagságért.

A záró forduló további eredményei. Északnyugati csoport: ETO Akadémia–Dorog 6-2, Balatonfüred–Puskás II. 0-2, Sopron–Veszprém 1-2, Komárom–Csorna 1-2, Haladás VSE–Tatabánya 0-1, Budaörs–Gyirmót II. 6-1, Kelen–III. Ker. TVE 1-2. Délnyugat: Kaposvári Rákóczi–Érd 5-3, FTC II.–Paks II. 4-0, MTK Budapest II.–FC Dunaföldvár 2-1, Iváncsa KSE–Gárdony 5-0, Dunaújváros–PTE-PEAC 0-3, Mohácsi TE 1888–Szentlőrinc 0-1, Szekszárdi UFC–Fehérvár II. 2-1.