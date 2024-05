A ZSKE sikeresen szerepelt csapata

Forrás: ZH

A 17 egyesület részvételével zajlott viadalon a ZSKE versenyzői számos érmet szereztek. Szelestei Norina (6-7 éves, C kategória) aranyérmet szerzett, Balogh Miranda (10-11 éves, C kategória) katában az első helyen végzett, kumitében egy sérülés miatt végül a 3. helyig jutott el. Szántó Dóra (10-11 éves C kategória) kumitében a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Gyenese Bendegúz (8-9 éves, C kategória) kumitében bronzérmes lett. Ujj Rebeka (12-13 éves, B kategória) katában és kumitében egyaránt a dobogó második fokára állhatott. Pusztai Bianka (11 éves) kumitéban indult és a harmadik helyen zárt. Nagy Kata (13-14 éves, B kategória) formagyakorlatban harmadikként zárt, kumitében győzött, az eggyel idősebbek között szintén aranyérmes lett küzdelemben. Tóth Jázmin a junior korcsoportban indult, formagyakorlatban harmadik lett, az U21-es korcsoportban pedig második. Móricz Martin szintén a juniorok között a saját korcsoportjában katában és kumitéban a második helyen végzett, míg az U21-esek között formagyakorlatban az első helyen zárt. Német Adrián a felnőttek mezőnyében küzdelemben bronzérmesként végzett.