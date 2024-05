A fantasztikus eredmény csütörtökön született meg, a short race (XCC) versenyágban, mely az elnevezéshez méltón az olimpiai számhoz (XCO) képest rövidebb, mindösszesen 20 perces viadalt jelent. A történtekről Bruchner Tamást, Regina édesapját és egyik edzőjét kérdeztük, aki most itthonról szurkol a lányának.

– Regi nagyon jó erőben van és már az előző, csehországi világkupára is úgy ment ki, hogy "apa, nyerni akarok" – mesélte Bruchner Tamás. – Persze ilyeneket csak teljes titokban, egymás között mondunk, mert nem akarunk semmit elkiabálni, de az tény, hogy Regi a mezőnynek abban a részében van, akikkel bármi megtörténhet. Ebben a sportágban is rengeteg mindenen múlik az eredmény, és ha jól alakulnak a dolgok, ott lehet az elejében. A dobogó titkos álom volt, ami most valóra vált.

Az egerszegi versenyző az egyik sziklás "lefelében" a romániai pályán

Forrás: UEC

A hírek szerint a helyszínen rettenetes időjárási körülmények uralkodnak, naphosszat esik, a pálya bizonyos részei szinte járhatatlanok, de persze ez még nem jelent hátrányt, hiszen a megpróbáltatások mindenkinek azonosak. (Bár Regina korábban mesélt már róla, hogy alacsony testsúlya miatt a mély sárban nehezebben boldogul, mint sok ellenfele.) Mindenesetre a csütörtöki rajtba a 41 résztvevő közül a 11. helyen szólították be az egerszegi bringást, aki az ötödik, majd a harmadik helyig jött fel két kör alatt, a hajrához közeledve pedig már a második helyezett svájci Lara Liehnert is megközelítette, ám rendkívül érett gondolkodással úgy döntött: lassít és nem kockáztatja a "biztos" bronzérmet a lehetséges ezüstért. És igaza lett: a győztes szlovén Tereza Marusa Serkezitől 40, az ezüstérmestől pedig 16 másodperc lemaradással harmadikként szelte át a célvonalat.

– Rendkívül boldog és azok vagyunk mi, idehaza is, ahogy a korábbi többszörös olimpikon Parti András írta gratuláló üzenetében: "egy Eb-érem az már nagyon menő" – folytatta Bruchner Tamás. – Óriási eredmény, ami biztosan nagy lökést ad a továbbiakra, például a szombati XCO-futamra is.

Az érem pedig különösen nagy dolog a megpróbáltatások fényében, melyeket Regina a tavasszal átélt, hiszen – annak idején írtunk róla – egy vk-versenyről hazafele Olaszországban mindenét ellopták. A felszereléseket azóta családi, baráti, klub, önkormányzati és szövetségi segítséggel pótolták, a versenyeken pedig jelenleg egerszegi edzője, Czenki Tamás kerékpárjával indul. Bruchner Tamás abban bízik: az augusztusi világbajnokságon már újra saját biciklivel állhat rajthoz.

És – tegyük hozzá – legalább Európa-bajnoki bronzérmesként.