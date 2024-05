A keddi, egerszegi második mérkőzésen volt meg a Zalakerámia ZTE KK-nak az esélye arra, hogy három sikerig tartó párharcot biztosan meghosszabbítsa, függetlenül attól, mi történik majd pénteken. Az eredmény ismert, hiszen a Falco KC Egerszegen is nyert (71-96), ahogy az első szombathelyi összecsapáson (101-63).

Nyilvánvalóan nem ezt tervezték a kék-fehérek, és a kimerítő negyeddöntős sorozatuk után már jóval jobban mozogtak, mint múlt szombaton, amikor már az első negyed után eldőlt a meccs. Abban még benne volt a már említett DEAC elleni ötmeccses párharc fáradalma, kedden jobb arcát mutatta a ZTE KK is, csakhogy a vasiaké egy remek csapat. A zalaegerszegi találkozón nem kevesebb, mint 17 triplát ért el a Falco, ezen belül Pongó Marcell és Antonio Jordano 5-5 triplával jelentkezett és mindketten 15 pontot szereztek ebből. Annyi különbséggel, hogy előbbi "csak " 63 százalékos hatékonysággal célzott távolról, Jordano meg 83 százalékkel... Ezeket nem tudta kivédeni a ZTE KK, és ez is döntött.

Ami tény, hogy a meccs egyes szakaszaiban szorosabbá tudta tenni a találkozót a ZTE KK, mint az első összecsapásukon. Most van még egy esélye a kék-fehéreknek, erről beszélt a klub honlapján Jeremiah Paige is, aki szerint most már jobban kiismerték egymás játékát, vagyis semmit nem adtak fel. Mindez teljesen érthető, viszont az is látszott, hogy a Falco KC szándéka már a kezdetektől egyértelműen volt, vagyis, hogy ezt az elődöntőt a lehető leghamarabb lezárja. Éppen ezért péntek este sem várható, hogy Milos Konakov edző csapata bármiféle lazaságot megengedjen magának. Az még kérdés lesz, hogy megkockáztatják-e Perl Zoltán játékát, aki ugyan kapott pár percet Egerszegen, de - mint később kiderült - azért nem játszott a folytatásban, mert bevizesedett a könyöke.

Matthias Zollner, a ZTE KK vezetőedzője most is arra számít, hogy csapata még az előzőnél is jobb teljesítményre lesz képes. Ő is az utolsó esélyt tartotta fontosnak megemlíteni, hogy megpróbálják elodázni a döntést, de azt is elmondta, hogy ehhez tényleg mindenkinek a legjobb teljesítményére lesz szükség.

Pénteken kiderül, kinek a számításai válnak be.