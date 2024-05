ZTE FC - Paksi FC 1-1 (1-1)

Zalaegerszeg, 3411 néző. Jv.: Káprály (Szalai, Szécsényi).

ZTE FC: Dombó - Lesjak (Szendrei, 40.), Evangelou, Safronov (Croizet, 46.), Bedi - Sankovic, Kovács B. (Gruber, 61.) - Vogyicska (Kiss B., 61.), Sajbán, Mim - Mance. vezetőedző: Márton Gábor.

Paksi FC: Szappanos - Vas, Kinyik, Lenzsár - Osváth, Windecker, Mezei (Vécsei, 65.), Balogh, Silye (Papp, 46.)- Skribek (Böde, 65.), Tóth B. (Könyves, 26., Szabó B., 90.)). Vezetőedző: Bognár György.

Gólszerzők: Mim (25.), illetve Windecker (45.+4.)

Sárga lap: Evangelou (80.). illetve Vécsei (83.), Lenzsér (90.+1.)

Mindössze négy olyan játékos szerepelt a Paks csapatában a szombati kezdőben, akik a legutóbbi, Kecskemét elleni (0-0) bajnokijukon is kezdtek. Nos, Bognár György rotálása valahol érthető volt, hiszen csapata szerdán a MOL Magyar Kupa döntőjére készül a Ferencváros ellen. Akik most kimaradtak, zömében ott ültek a kispadon "készenlétben"...

Hazai oldalon viszont a figyelem most két búcsúzóra irányult, hiszen az idény végén lejáró szerződésű Zoran Lesjak és Bedi Bence is most találkozhatott utoljára a zalai drukkerekkel a ZTE Arénában. Mindkettejüket köszöntötték ebből az alkalomból. S ha már május, akkor éppen tíz esztendeje, hogy többségi tulajdonosa lett a ZTE FC-nek Végh Gábor, aki a búcsúzó - és most kezdő - Zoran Lesjakot külön is köszöntötte.

Volt tét mindkét oldalon, hiszen a Paks az ezüstérem megszerzéséért harcol, a ZTE FC pedig azért, hogy az első hatba kerüljön. Ennek megfelelően kezdtek a csapatok, egyáltalán nem lazsálták el a kezdést. Aztán Mance került jó helyzetbe, de passz helyett lőtt, a 17. percben pedig a horvát támadó remek csellel játszotta tisztára magát, középről, 8 méterről lőtt, de Szappanos lábbal védett. A 20. percben megint Mance fejelhetett, ami a paksi kapus - a korábban öt éven át a ZTE kapuját védő - Szappanos Péter kezében halt el. Több helyzetük volt az egerszegieknek, de olyan ellenfél volt a pályán, amely már többször bizonyította, hogy a "semmiből" is képes gólt lőni. A ZTE FC viszont nem a semmiből szerzett vezetést, amikor a 25. percben Mance tartotta meg a labdát, aki remekül játszotta meg Kovácsot. A középpályás kissé jobbról, szépen tette keresztbe a labdát, amire a hosszú oldalon érkezett Mim Gergely és 10 méterről szépen lőtt a paksi kapuba, 1-0. A Paks cserélt, de valószínűleg nem a kapott gól miatt, hiszen már előtte készült beállni Könyves Norbert, aki Tóth Barnabást váltotta. Valamivel aktívabb lett a Paks, aztán a 40. percben Zoran Lesjakot hozta le a pályáról Márton Gábor vezetőedző. Nyilvánvaló, hogy a búcsúzó játékosnak szólt ez a csere, a horvát védő pedig a közönség hatalmas tapsa közepette búcsúzott a pályától és a társaktól, láthatóan meghatottan. És amikor már azt hittük, zalai vezetéssel ér véget a félidő, a 49. percben Windecker József a tizenhatos jobb oldali sarkának közeléből lövésre szánta el magát, Dombó Dávid csak szemmel követte a labdát, hiszen láthatóan a kapus arra számított, hogy a labda nem megy kapura, de elszámolta magát: a jobb felső sarokban kötött ki, 1-1.

Majdnem góllal kezdődött a második félidő, hiszen a 47. percben mezei lökete alig kerülte el a jobb felső sarkot. A szünetben újabb cserék történtek mindkét oldalon, a játék maradt hasonló, mint korábban. Azt nem lehetett mondani, hogy a csapatok ne törekedtek volna támadásokat vezetni, amiből gól lehet, de azért akadtak közben hibák is. Ez a félidő korántsem volt olyan mozgalmas, mint az első, hiszen kevés kidolgozott akció futott a pályán. Bognár György, a Paks szakvezetője Böde Dánielt és Vécsei Bálintot is a pályára vezényelte, a pontok ugyanis nekik is és a zalaiaknak is nagyon kellettek volna. A játék viszont nagyon ellaposodott, sok hibával mindkét oldalon. A 75. percben aztán újra egy szépen "megrajzolt" zalai támadás végén középről, tisztán lőhetett Croizet, de fölé... Egy újabb gól bármelyik oldalon is, alighanem a győzelmet jelentette volna, de nem volt több gól.

A mérkőzés döntetlennel ért véget, mindkét csapat szerzett 1-1-pontot. Ebben a meccsben ennyi volt.

Márton Gábor: - Azt gondolom, hogy az első félidőben megleptük játékunkkal a Paksot, sok helyzetet dolgoztunk ki és simábban is vezethettünk volna. A félidő végén viszont olyan gólt kaptunk, amit nagyon el lehetett volna kerülni... Mindkét csapat győzelemre játszott. Dicséret illeti mindkét csapatot, nekünk a tavaszunk nagyszerű lett. Ha valaki azt mondja februárban, hogy a szezon végén a hatodik helyért leszünk harcban, biztosan furcsán néztek volna rá... Ahogy korábban, úgy most is a saját kezünkben van a sorsunk, ha az utolsó fordulóban pontot, pontokat szerzünk, elérhetjük a célunkat.

Bognár György: - Nem vagyok elégedetlen az eredménnyel. Végig többet kezdeményeztünk, de a ZTE-nek volt három-négy komoly ellentámadása, ami veszélyes volt. Az egy ponttal egy lépéssel közelebb kerültünk a célunkhoz. A mai mérkőzésen már a szerdai kupadöntőre is készültünk, hiszen nem minden játékos van azonos fizikai állapotban, így sakkozni kellett, hogy ki, mennyi játékperchez jusson.