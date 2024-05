Ha váltófutás, akkor csapatmunka is, amire szorgalmasan gyakoroltak idehaza a a Zalaszám-ZAC fiataljai és edzői. A befektetett munka eredménnyel is párosult, hiszen 11 értékes döntős helyezéssel tértek haza az egerszegi atléták. Két érmes helyezés is volt ezek között, hiszen az újoncok között a leány 4x75 méteres váltó (Verő Rita, Németh Lujza, Kiss Hanna, Pap Luca) Csiszár Attila és Laczkó László edzők felkészítésével országos bajnoki címet szerzett! A serdülő fiúk mezőnyében a 4x800 méteres váltóban (Németh Dániel Zoltán, Németh Balázs Ákos, Bella Mátyás, Véber Dominik. Edzők: Góczán István, Csiszár Attila) az értékes harmadik helyezést szerezték meg.

A serdülő fiú 4x800 méteres bronzérmes egerszegi váltó

Fotó: Zalaszám ZAC

A Zalaszám ZAC eredményei. U14. 4x75 m, leányok: 1. Zalaszám-ZAC (Verő Rita, Németh Lujza, Kiss Hanna, Pap Luca) 38,21. 4x75 m, fiúk: 6. Zalaszám-ZAC (Farkas Máté, Szabó Mihály, Németh Mátyás, Kálmán Milán) 40,21. 4x600 m, fiúk: 6. Zalaszám-ZAC (Farkas Máté, Szabó Mihály, Kálmán Milán, Gyenese Mátyás) 7:14,20. 4x600 m, leányok: 9. Zalaszám-ZAC (Barabás-Bár Ajna, Németh Lujza, Pap Luca, Zsuppán Kinga) 7:36,86.

U16. 4x800 m, fiúk: 3. Zalaszám-ZAC (Németh Dániel Zoltán, Németh Balázs Ákos, Bella Mátyás, Véber Dominik) 7:10,36. 4x100 m, fiúk: 5. Zalaszám-ZAC (Nyári Attila Antal, Bella Mátyás, Kóbor Sámuel, Véber Dominik) 47,76. 4x300 m, lányok: 6. Zalaszám-ZAC (Kósa Kira, Gerencsér Vivien, Kámán Boglárka Kata, Simon Judit) 3:01,70. 4x100 m, leányok: 8. Zalaszám-ZAC (Kámán Boglárka Kata, Simon Judit, Gerencsér Vivien, Kovács Zsófia) 51,71.

U18. 4x400 m, fiúk: 5. Zalaszám-ZAC (Nyári Attila Antal, Both Bálint, László Péter, Preisinger Mátyás) 3:35,72.

U20. 4x100 m, nők: 5. Zalaszám-ZAC (Király Kira, Bognár Emma Zsófia, Gyenese Zsófia, Major Ágnes) 50,86. 4x400 m, nők: 4. Zalaszám-ZAC (Gyenese Zsófia, Barabás-Bár Zselyke, Kardos Zsófia, Káldi Panna) 4:18,67.

Felnőttek. 4x200 m, nők: 4. Zalaszám-ZAC (Bognár Emma Zsófia, Nagy Pálma, Kovács Anna Mária, Gyenese Zsófia) 1:46,27.

Edzők: Góczánné Tóth Zsuzsanna, Góczán István, Csiszár Attila, Kámán Ferenc, Laczkó László.