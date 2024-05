Mindez magától értetődőnek is tűnhet egy sportlövész klub esetében, azonban nem minden magyar egyesület részesül ebben az elismerésben. Mindez a közgyűlésen is elhangzott, amikor Nagy György, az MSSZ elnöke átadta a kitüntető címet tanúsító oklevelet ugyancsak Nagy Györgynek, a Zala Vármegyei Sportlövő Szövetség elnökének. A ZTE Sportlövész Klub és Kulturális Egyesület elnöke és alapítója, Somogyi Péter nem tudott részt venni az ünnepsége, ám mint elmondta, az elismerést olyan klub kaphatja meg, amely sokat tesz a sportág fejlődéséért.

Forrás: ZH

– Az elmúlt tíz évünkben mondhatjuk, hogy maradandót alkotott a ZTE SKK, hiszen tagjaink nem kevesebb, mint negyvenöt országos csúcsot állítottak fel, száznál is több bajnoki érmet, köztük aranyakat szereztünk. Számunkra ez az elismerés óriási megtiszteltetés és visszajelzés is, hogy jó úton járunk. Nem árulok el vele titkot, az egerszegi lőtér dicsőségfalán ott lesz a helye ennek az elismerő oklevélnek – mondta Somogyi Péter.

A ZTE SKK tagjai pedig nem pihennek, sőt, nagyon is készülnek. Benedek Ágnes például edzőtáborban járt, hiszen tagja lett az Eszéken rendezendő 25 és 50 méteres számok Európa-bajnokságán szereplő magyar csapatnak, aki a junior korosztály 60 lövéses fekvő és a 3x20 lövéses összetett számban is indul. Ugyanígy a magyar válogatott tagja lesz Somogyi Péter is, aki a 3x20 lövéses felnőtt összetett szám egyik magyar indulója lesz.

Az eszéki Eb a héten már megkezdődött, és június 8-ig tart.