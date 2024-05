Zalaszentgróti VFC–Zalalövői TK 1-1 (1-1) – büntetőkkel: 3-0

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 1500 néző. Jv.: Molnár A. (Vörös, Szabados).

Zalaszentgrót: Osbáth – Jóna, Czibor, Kovács P., Lampert – Kovács B., Horváth D . – Doszpoth, Kaprinai (Horváth S., 65.), Iberhart – Ferenczi D. Edző: Bencze Péter.

Zalalövő: Kovács D. – Tóth B. (Csik, 59.), Gyenese, Csáki, Földvári (Stummer, 78.) – Radics (Horváth D., 87.), Mesics, Őr M., Péter B. – Agg, Kellner (Végh, 46.). Edző: Ostrom János.

Gólszerzők: Doszpoth (17.), illetve Csáki (44.).

Sárga lap: Tóth B. (52.), Mesics (55.), Végh (80.)

Az MLSZ Zala Vármegyei Igazgatósága ismét megadta a módját a megyei kupadöntőnek, hiszen a ZTE Arénában rendezte meg a finálét, és olyan külsőségek mellett, mint egyenkénti bemutatás, bevonulózene. A lelátón a ZTE FC szakmai stábja is helyet foglalt Márton Gábor vezetésével, és több ZTE-játékos is ott volt a nézők között. A nézőknél maradva, nagyon sokan jöttek úgy Zalaszentgrótról, mint Zalalövőről, és szépen megtelt a stadion megnyitott három szektora.

A Zalaszentgrót négy éve megnyerte a kupát, sorozatban a negyedik döntőjét játszhatta (tavaly a Csesztreg nyert ellene), míg a Zalalövő első fináléjára készülhetett, érthető, hogy ők is motiválta voltak. A bajnoki tabellán a grótiak állnak előrébb, és ők is kezdtek aktívabban. Több támadást vezettek, aztán a 17. percben Doszpothoz került labda, aki 12 méterről fordulásból a bal alsó sarokba lőtt. Vezetett tehát a Zalaszentgrót, a félidő közepétől viszont a lövőiek is egyre többet mentek előre. Voltak jó lövéseik, és a lelátón is megjött a drukkerek hangja. Nem tett rosszat a döntő hangulatának, a Zalalövő pedig elérte, hogy a játék áttevődjön a grótiak térfelére. Ennek lett az eredménye, hogy a 44. percben jobb oldali szöglet után Csáki az ötösről fejelt a kapuba, kiegyenlítve ezzel még a szünet előtt.

Maradtak tehát bőven izgalmak a második félidőre, és mindkét csapaton érződött, hogy nagyon akar. Minden túlzás nélkül igazi kupacsata volt ez, amelyen bármi megtörténhet. Abszolút kiegyenlített volt a mérkőzés, persze akadtak időszakok, amikor hol az egyik, hol a másik csapatnak voltak jobb pillanatai. A Zalalövőnek nem jött jól, hogy már a második kényszerű cseréjét kellett végrehajtania sérülés miatt, s ahogy közeledett a mérkőzés vége, úgy került egyre közelebb a büntetőpárbaj, hiszen ebben a sorozatban nincs hosszabbítás. A lelátón is igazi kupahangulat uralkodott, de döntés nem született a rendes játékidőben.

Következtek a büntetők. A Zalalövő az első két 11-est a felső lécre lőtte Gyenese és Őr által, a zalaszentgrótiak viszont nem hibáztak (Horváth D., Iberhart). A harmadik sorozatban Csáki lövését Osbáth kapus védte, így Ferenczi Dávid úgy állhatott a labda mögé: ha belövi, csapata nyer. Belőtte!

A Zala Vármegyei Kupát a Zalaszentgrót VFC nyerte.

Az eredményhirdetéskor a díjakat az MLSZ Zala Vármegyei Társadalmi Elnökségének alelnökei, Presken László és dr. Sinkó Vilmos adták át.