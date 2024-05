A télen is írtunk már a ZTE FC testvércsapataként működő NK Nafta sikerszériájáról. Az őszi elsőség után tavasszal is szinte végig az élen állt a Bozsik József vezetőedző által irányított csapat, végül két ponttal lemaradva a bajnok NK Primorje mögött másodikként zárt, de osztályozóra jogosult. Méghozzá az első osztály 9. helyezettjével, az NK Radomlje csapatával. Ma, azaz csütörtökön este lett volna az első találkozó Lendván, vasárnap pedig a visszavágó, de a Szlovén Labdarúgó-szövetség legfrissebb döntése alapján nem rendezik meg az osztályozót.

Méghozzá azért, mert az élvonal 8. helyezettje, a Rogaska csapata nem kapta meg a következő szezonra az élvonalban történő induláshoz a licenszet, így a Radomlje bent maradónak számít.

Jelen állás szerint tehát a Druga Liga győztese, a Primorje és a második helyezett NK Nafta 1903 is résztvevője lesz a 10 csapatos szlovén első osztálynak. Ma reggel beszéltünk Bozsik Józseffel, a lendvaiak szakvezetőjével, aki a fentieket megerősítette, de mint mondta, most azt várják hivatalosan, hogy a szlovén szövetség hivatalosan is megerősítse a felkerülésüket.

Bozsik József azt is elmondta, a szlovén sajtó mindezt már kész tényként közölte.