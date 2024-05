Északnyugati csoport

Gyirmót FC II–ZTE FC II 5-2 (3-0)

Gyirmót. Jv.: dr. Dédesi.

ZTE II: Sinkó - Zsiga (Mulasics, 69.), Dóczi (Molnár, a szünetben), Király, Kapus (Varga L., 69.), Bodrogi, Kozári, Lengyel, Balabás, Baloteli (Wolf, 69.), Kámi (Dobos, 82.). Edző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Szabó (4.), Halácsi (24., 41.), Bagó (63.), Szűcs (85.), illetve Baloteli (57.), Varga L. (92.).

A két csapat között nagy minőségi különbség van, ezt a tabellán köztük meglévő tízhelyes különbség is híven tükrözi, illetve a rutin is a hazaiak oldalán volt, hiszen a ZTE főleg U18-as játékosokkal lépett pályára. Ettől függetlenül játékban nem volt döntő különbség a két csapat között, a zalaiaknak is voltak ziccereik, rúgtak kapufát is, míg a Gyirmót II sorra kihasználta a helyzeteit.

Koller Zoltán: "Nem vitás, hogy a két együttes közül melyik a jobb csapat, de a különbség túlzott. Megint az történt, mint annyiszor a szezonban: ki-ki meccset játszottunk, amit a helyzeteit jobban kihasználó ellenfél gólokkal megnyert. Ez egy ilyen év volt, biztos vagyok benne, hogy a fiataljaink sokat tanultak belőle."

A Délnyugati csoportban az FC Nagykanizsa 17 órai kezdettel a Ferencváros II csapatát fogadja az Olajbányász-stadionban. A meccs a bronzérem megszerzése szempontjából nagyon fontos a hazaiaknak és ráadásul a szünetben köszöntik majd az N. Olajbányász SE 30 évvel ezelőtti bajnokcsapatát, mely 1994-ben megnyerte az NB II-t és ötven év után feljutott a hazai élvonalba.