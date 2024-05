A rendezvénynek a Salla Művelődési Központ és Könyvtár színházterme adott otthont, amely egyben a szombathelyi központtal működő Galaxy Akrobatikus Rock and Roll Klub Klub helyi csoportjának bázisa is. Benkő Roberta, a zalalövőiek edzője – aki Vizsy-Reszneki Klaudiával együtt a főszervezője volt a versenynek – lapunknak elmondta: Zalalövőn 2007-től már zajlottak akrobatikus rock and roll versenyek, ám a Salla Kupának nevezett sorozatnak körülbelül tíz év után vége szakadt.

– A zalalövői csoport korábbi vezetőjétől, Molnár Nórától 2022-ben vettem át az edzői feladatokat – folytatta Benkő Roberta, aki hosszú ideig maga is versenytáncos volt. – Jelenleg mintegy negyven táncossal dolgozunk a városban, ami Zalalövő méretét tekintve kifejezetten jó létszámot jelent. Az akrobatikus rock and roll táncsport, s egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ezért is döntöttünk úgy, hogy Zalalövőn újra megrendezünk egy regionális versenyt. Az I. Ostrom Kupán 18 kategóriában indultak táncosok, az óvodás korú gyermekektől egészen a felnőtt korosztályig.

A főszervező hozzátette, a versenyre mintegy négyszáz táncos nevezett, akik szólóban, duóban, kisebb és nagyobb csoportokban léptek színpadra. A résztvevők körülbelül másfél tucatnyi településről, zömében Vas és Zala vármegyéből érkeztek, de voltak vendégversenyzők Tatabányáról is. Ez egyben azt is jelenti, hogy a zalalövői verseny a régió egyik legnagyobb akrobatikus rock and roll rendezvényévé lépett elő, ami színvonalában is megmutatkozott. A verseny a táncsport szigorú szabályai szerint zajlott, a zsűriben pedig a régió legismertebb versenybírói foglaltak helyet.

A zalalövői versenyt hamarosan újabb megmérettetés követi. Az akrobatikus rock and roll ugyanis néhány éve diákolimpiai sportággá vált, ennek döntőjét rendezik meg két hét múlva a Pest vármegyei Veresegyházon, ahol a vasárnapi verseny résztvevői közül is többen szerepelni fognak.