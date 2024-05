Arconic-Alba Fehérvár - Zalakerámia ZTE KK 109-78 (32-22, 25-21, 30-18, 22-17)

Székesfehérvár, 1200 néző. Jv.: Földházi, Goda, Ádám J.

Alba Fehérvár: Vezetőedző: Chambers 21/12, Kass 7/3, Barnett 17/9, Philmore 23/6, Dickey. Csere: Vojvoda 22/9, Balogh 4, Takács Milán 4, Fazekas 6, Takács Martin 2, Kiss 7/3, Góbi 3/3. Vezetőedző: Alejando Zubillaga.

Zalakerámia ZTE KK: Ona Embo 16/3, Szalay 1, Paige 12/6, Ikpe 8, Tóth Á. 13 Csere: Keller I. 14/6, Csuti 6, Csátaljay 2, Gyimes 4, Makkos 2. Vezetőedző: Matthias Zollner.

Kipontozódott: Dickey (29.)

A bronzcsata első két mérkőzése alapján a két csapat harmadik összecsapása újabb fehérvári sikert ígért, de persze a sportban olyat nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a másik félnek semmi esélye nincs már... A Zalakerámia ZTE KK is ebben a helyzetben volt, viszont már nemcsak a korábban is sérült Danilo Ostojic, hanem Tony Hicks is csak civilben foglalt helyet a kispadon, aki kimaradt a keretből.

A találkozó első percei azt erősítették meg, hogy a ZTE KK még nem adott fel semmit. Bejöttek az egerszegiek dobásai, vezettek (9-14), de azért a védekezés nem volt tökéletes. Különösen Philmore-t hagyták sokszor üresen, aztán a hazaiak egy 9-2-es sorozattal fordítottak (21-16), s jól jött az egerszegieknek Keller hármasa, de aztán nem tudták megfékezni a házigazdát. A fehérváriak elléptek tíz ponttal (32-22), Philmore továbbra is szállította a pontokat, és érződött a fehérváriakon, hogy nagyon nem szeretnének már negyedik mérkőzést... A ZTE KK annyit elért, hogy nem szakadt le továbbra sem (44-34), de egyre nehezebben jutott dobási kísérletekhez, a házigazda pedig amikor igen, nagyon nem hibázott (57-43).

A második félidő aztán előbb egy Barnett-hármassal indult, majd Philmore is távolról talált be, és hogy ne maradjon le társaitól, Chambers is hasonlóképp volt eredményes. Ekkor kialakult a 20 pontos különbség (68-48), viszont kipontozódott Dickey, s az még érdekesnek tűnt, hogy ez milyen hatással lesz a játékra, de kiderült, hogy nem sok minden változik. Ott voltak a társai, akik megoldották a hiányát, és a 80-55-ös eredmény láttán talán csak a legvérmesebb ZTE-drukkerek bízhattak bármiféle fordulatban. A találkozó végéhez közeledve már egyre több cserejátékos érkezett a pályára, hiszen mindenki tudta: ez a mérkőzés már eldőlt.

A bronzmérkőzés harmadik meccsét is nagyon biztosan nyerte az Arconic-Alba Fehérvár, amelynek tagjai a lefújást követően átvehették az érmeiket. A Zalakerámia ZTE KK együttese - a tavalyi bajnoksághoz hasonlóan - az idén is a 4. helyen végzett.