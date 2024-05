Lenti TE–Semjénháza 1–1 (0–1)

Lenti, 100 néző. Jv.: Bolla L.

Lenti TE: Dervalics – Mentes, Horváth B., Sasvári (Pálinkás), Sárkány, Kiss K., Ritlop, Pál, Takács, Végi, Csiszár (Fábián). Edző: Szabó István.

Semjénháza: Earles – Kretz, Horváth P., Berta, Schuller, Kovács Gy., Pál, Kapuvári, Kozári, Szilágyi (Horváth Á.), Horváth G. (Ribarics). Játékos-edző: Kovács György.

Küzdelmes, lüktető mérkőzésen a vendégcsapat nagyobb tudását a hazaiak lelkesedésükkel egalizálták, hibátlan játékvezetés mellett.

Gólszerzők: Sárkány, ill. Szilágyi.

Jók: az egész csapat, ill. Kozári, Kretz.

U19: Lenti TE–Semjénháza 1–3.

Zalalövő–Zalakomár-Zalakaros 2–0 (1–0)

Zalalövő, 100 néző. Jv.: Kondákor M.

Zalalövő: Kovács D. – Gyenese, Csik (Radics), Agg, Horváth T. (Végh), Kellner (Molnár Á.), Péter, Tóth B., Földvári, Mesics, Őr. Edző: Ostrom János.

Zalakomár-Zalakaros: Horváth Zs. – Takács, Szőke, Vass, Horváth L., Horváth J., Madarász Z., Madarász F., Mutter, Mészáros, Madarász Sz. Edző: Mutter Attila.

Aktívabban kezdett a hazai csapat, és törekvéseiket gyorsan siker koronázta. A 12. percben Kellner oldalról leadott lövése némi kapussegítséggel vágódott a kapu hosszú oldalába. Az első játékrészben mind hazai, mind vendégoldalon még egy-egy ígéretes helyzet maradt ki. A második félidőben a Zalakomár kijjebb merészkedett, mezőnyfölénybe is került, de egyenlíteniük nem sikerült. Végül a 87. percben egy Agg András elleni szabálytalanságot követően büntetőt rúghatott a ZTK, melyet Gyenese magabiztosan értékesített, 2–0. A hazai csapat hozta a kötelező győzelmet.

Gólszerzők: Kellner, Gyenese (11-esből).

Jók: Agg, Gyenese, Kellner, ill. Madarász F., Mészáros.

U19: Zalalövő–Zalakomár-Zalakaros 2–1.

Kinizsi Gyenesdiás–Csesztreg 1–7 (1–2)

Gyenesdiás, 50 néző. Jv.: Tóth A.

Gyenesdiás: Hegyi – Sipőcz, Zsiga, Székács, Szekér, Fellner (Lackó), Bertók (Czafit), Bardon (Karancz), Kiglics, Baki (Lackó), Nagy G. Edző: Kocsis Norbert.

Csesztreg: Gergő (Szmolicza) – Póczak, Biharvári, Obán, Őri Cs., Nagy N. (Lovrencsics), Kiss Bá., Őri M., Szabó K., Németh D., Kiss Ba., Tóth B. (Magai). Edző: Tamás Tamás.

Az erősen tartalékos hazai csapat az első félidőben több helyzetet is kidolgozott, kemény küzdelemre kényszerítve a vendégeket. Élete első kapus szerepében Hegyi Zsolt is jól szerepelt, kivívta a csesztregiek elismerését, akik az első helyezetthez méltóan játszottak. A bajnokhoz illő teljesítménnyel elért győzelmüket a hajrában alakították ki Tamás Tamás edző „fiai”.

Gólszerzők: Fellner (11-esből), ill. Őri M. (2), Kiss B., Póczak, Biharvári, Magai, Nagy N.

Jók: Hegyi, Sipőcz, Fellner, ill. Póczak, Szabó K., Kiss B.

U19: Gyenesdiás–Csesztreg 6–1.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Technoroll Teskánd 0–4 (0–3)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Baranyai R.

Kiskanizsa: Parragi – Jagarics, Németh D. (Völgyi), Petánovics, Kotnyek, Dolmányos, László (Dömötör), Kiss J., Turi (Herczeg), Füzesi, Mismás. Edző: Rácz Szabolcs.

Teskánd: Szemes – Gyarmati, Kiss P., Gájer (Gecseg), Csongár (Szökrönyös), Bresztovszky, Bakos (Németh N.), Major, Töttő, Kiss D., Boronyák. Edző: Kovács Imre.

A félidő közepéig egálban volt a két csapat, sőt, ebben az időszakban a hazaiak hagytak ki egy nagy helyzetet. A vendég 11-es aztán megváltoztatta a játék képét, a Teskánd volt fölényben, és az újabb két találattal el is döntötték a mérkőzést. Fordulás után kiegyenlítettebbé vált a játék, bár ekkor is a vendégek előtt adódtak igazi helyzetek, a hazai próbálkozások nem vezettek eredményre. A mérkőzés hajrájában lőtt újabb teskándi büntető pedig fölényessé tette a megérdemelt vendéggyőzelmet.

Gólszerzők: Major (2, egyet 11-esből), Bakos (11-esből), Csongár.

Jók: senki, ill. Kiss P., Bakos, Major.

U19: Kiskanizsa–Teskánd 0–4.

Szepetnek–Zalaszentgrót 2–2 (2–1)

Szepetnek, 150 néző. Jv.: Farsang B.

Szepetnek: Bocskai – Csavari, Szabó Be., Rákhely, Üst (Pál Mi.), Bilák P. (Fadgyas), Pápai, Orsós R., Nagy T., Kolman, Dömötör (Bilák B.). Edző: Németh István.

Zalaszentgrót: Garai – Jóna, Kovács P., Kovács L., Czibor, Iberhart, Lampert (Péhl B.), Horváth D, Kaprinai (Kovács-Braun), Doszpoth (Baksa), Ferenczi (Péhl K.). Edző: Bencze Péter.

Rangadóhoz méltó hangulatban és várakozásokkal teli körítéssel készülhettek a rangadóra a csapatok, melyen a hazaiakat kezdeti lendületük után Ferenczi Dávid gólja fogta meg kissé. A vendégek ezt követően is mintha határozottabbnak tűntek volna ugyan, de nem igazán hitték el, hogy akár nagyobb előnyre is szert tehetnek. Jött is a büntetés, Nagy Tamás remek találatot ragasztott a vendégek hálójába, húsz perccel később pedig egy védelmi megingást kihasználva Orsós Roland gólja már a Szepetnek vezetését eredményezte. Ugyan sok volt még hátra, de a vendéglátók játék stílusával akár nyerhetőnek is tűnt a mérkőzés Németh István tanítványai számára. A második félidőre kifutván azonban a Grót kíméletlenül kihasználta – Doszpoth Sándor révén – a szepetnekiek megingását. Talán folytathatták is volna 2-2-t követően az előrenyomulást, a Szepetnek SE azonban igyekezett a szentgrótiak térfelén tartani a labdát – így azért bármilyen szituáció hozhatott volna persze gólhelyzetet. Egyben úgy tűnt, hogy a felek idővel már az ey-egy pontot többre becsülik a nullánál. A végén még Bocskai Péter fogott egy nagyot, végül egy kimondottan harcos és jó találkozón a csapatok megosztoztak a pontokon.

Gólszerzők: Nagy T., Orsós R., ill. Ferenczi, Doszpoth.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

U19: Szepetnek–Zalaszentgrót 2-3.

Deák-Gizmó Murakeresztúr–Hévíz 1–2 (1–0)

Murakeresztúr, 150 néző. Jv.: Varga P.

Murakeresztúr: Németh B. – Békefi, Czigány, Boros, Körösi, Pál, Gyuranecz, Lukács (Márkovits T.), Bekő (Büki), Orbán, Szabó I. (Márkovits B.). Edző: Visnovics László.

Hévíz: Dénes – Filó, Buza (Sabján), Tóth I., Szindekovics (Kustán), Bontó, Nagy D., Kovács B. (Nyári), Huszár, Damina (Karakai), Fábián. Edző: Damina László.

Küzdelmes, harcias mérkőzésen a döntetlen jobban megfelelt volna a játék képének, de a futball törvénye ezt átírta.

Gólszerzők: Boros, ill. Filó, Bontó.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Tarr Andráshida SC–Magnetic Andráshida TE 2–2 (2–0)

Zalaegerszeg-Andráshida, 200 néző. Jv.: Major Zs.

Andráshida SC: Paksy – Fábián K., Szabó B., Kiss B. (Szakony), Penczák, Pataky, Lukács, Dömötör (Czotter), Fülöp, Németh R. (Kustán), Fábián B. Játékos-edző: László Dávid.

Andráshida TE: Czirjék – Berkovics (Szabó M.), Karvalics, Szemes, Kiss L. (Tóth D.), Szabó P., Luter, Bognár (Darabos), Cséber (Igazi), Németh K., Benczik. Edző: Szabó II Zsolt.

Nagyon jó iramú mérkőzést játszott a két csapat, mindkét együttes a játékra koncentrált. Az első félidőben a hazaiak domináltak, többet volt náluk a labda, sok helyzetet kialakítottak, két gólt is szereztek, és akár el is dönthették volna a találkozót. A második játékrész is az ASC nagy helyzetével kezdődött, de ezt nem tudták gólra váltani. Ezt követően az ATE átvette a játék irányítását, több alkalommal be is szorította a hazaiakat, de igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani, viszont két beívelt labdából két gólt is szereztek, így egyenlíteni tudtak. A folytatásban kiegyenlítettebb lett a játék, a nagy helyzeteket ismét a hazaiak alakították ki, és még az utolsó pillanatban is volt egy nagy lehetőségük a győztes találat megszerzésére, de ez is kimaradt. Végül a jó iramú, jó színvonalú mérkőzésen döntetlen eredmény született.

Gólszerzők: Fülöp, Cséber (öngól), ill. Szabó P., Igazi.

Jók: Fülöp, Pataky, Lukács, Dömötör, Paksy, ill. az egész csapat.

U19: Letenye–Police-Ola 3–1.