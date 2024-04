A férfi kosárlabda NB I/A-csoportos bajnokság alapszakaszában, remek hajrájának köszönhetően a ZTE KK a negyedik helyen végzett, így nem csak bejutott a legjobb nyolc közé, de a negyedik helyezés pályaelőnyt is biztosít számára a negyeddöntőben. Ellenfele az ötödikként végzett DEAC együttese lesz, amely remek csapat és veszélyes is, annak ellenére, hogy az egerszegiek az alapszakaszban kétszer is legyőzték a hajdúságiakat.

Mondhatni, hogy innen folytatják és kőkemény csata várható, hiszen a rájátszásban minden találkozó az. Ráadásul egy hiba és máris minden kiegyenlítődik, gondolunk itt például a pályaelőnyre, nem beszélve a pszichikai tényezőkről. Az alapszakasz végére kiváló formába került Matthias Zollner csapata, hiszen az utolsó öt meccséből négyet megnyert, s nem is akárkiket győzött le. Az alapszakaszgyőztes Falco és a második Alba Fehérvár mellett például idegenben a DEAC is ezek között volt, úgyhogy nem oly régi az emléke a két csapatnak egymásról.

Az, hogy mi várható most, a rájátszás nyitányán, nehezen tippelhető meg, hiszen egy új sorozat indul és Matthis Zollner, a ZTE KK vezetőedzője is arról beszélt: itt már nagyon koncentráltnak kell lenni és csak minimális lehetőség van a hibázásra. A német szakvezető arra gondolt: nem egy hosszú menetelés következik, melyben van lehetőség többször is a javításra.

– A rájátszásban minden mérkőzésre nagyon figyelni kell, ez alapkövetelmény – mondta a klub honlapján Matthias Zollner. – Minden meccsre ugyanúgy kell készülni, hiszen a sorozat a harmadik győzelemig tart. Nincs legfontosabb meccs. Én azt szeretem, ha látom, hogy van előrelépés, és az alapszakasz után is van új cél, hogy még jobbak legyünk, hogy fejlődjünk. Nekünk a saját játékunkra kell koncentrálni, hogy közel száz százalékot nyújtsunk és ne zökkentsen ki bennünket semmi a játékból. Ez igaz az edzésekre is, hogy ott is a legjobbat adjuk. Ha ez megvan, akkor ugyanolyan esélyünk van legyőzni a mondjuk a Kaposvárt, vagy éppen a Falcót.

A DEAC csapatáról úgy nyilatkozott, hogy egy tapasztalt csapatról van szó, tapasztalt játékosokkal és arra kell figyelni, hogy kontroll alatt tartsák a meccs ritmusát és az ellenfelet. Mint mondta, mindenkire számíthat és jó a hangulat a csapatnál, hiszen mindenki várja már a rájátszást.

Az 1-8. helyekért zajló playoff (negyeddöntő) első körének programja. Szombat: Zalakerámia ZTE KK–DEAC 16.30, Alba Fehérvár–Sopron 17.00, Szolnok–NKA Pécs 18.00, Falco KC–Bp. Honvéd 18.00.