Egyébként pénteken, az Újpest otthonában is szépen megteltek a lelátók, ami egyáltalán nem ártott a hangulatnak, persze hazai részről sokkal vidámabb estét képzeltek el... A ZTE FC 5-1-es győzelme megérdemelt volt, és a zalai tábor lelkesen ünnepelte az egerszegi játékosokat. Ami megjárt nekik, hiszen - mint megírtuk - a kék-fehérek öt gólt még soha nem lőttek bajnoki találkozón az Újpestnek a Megyeri úton.

A ZTE FC a nyolcadik helyről várja a folytatást, és ezzel a sikerével alaposan összesűrítette a középmezőnyt is. Az első három csapat (FTC, Paks, Fehérvár FC) ellépett a mezőnytől, de a negyedik Puskás FC és a jelenleg 10. Újpest között csak hat pont a különbség. A Kisvárda és a Mezőkövesd messze leszakadt a többiektől, ha most már nem történik valami hatalmas feltámadás, illetve ugyanilyen összeomlás, akkor személyükben megvan a két kieső. A ZTE FC a tavaszi formát illetően a megszerzett 17 pontjával a képzeletbeli tabella második helyén áll a 22 pontos FTC mögött, ami jól érzékelteti Márton Gábor együttese előrelépésének kulcsát. Az, hogy most már meddig jut, csak a saját kezében van. A kék-fehérekre nem vár könnyű sorozat, ugyanis a vasárnapi, FTC elleni hazai találkozó után idegenben a Fehérvár FC következik, majd a ZTE Arénába látogat a Puskás FC (a 29-33. fordulók napra és órára pontos menetrendjét az MLSZ a napokban közli). Három élcsapatról van szó, de miután velük is kell játszani, továbbá a mezőny többi szereplője is pályára lép ellenük, a végén úgyis minden kiegyenlítődik.

Ami a vasárnapi találkozót illeti, az FTC akár úgy érkezhet vasárnap, hogy előnye tetemesre nő, hiszen szerdán pótolja a korábbról elhalasztott DVTK elleni találkozóját. Amennyiben ismét nyernek a zöld-fehérek, 11 pontos előnyre tesznek szert a Pakssal szemben. Mindenesetre a ZTE FC - Ferencváros találkozóra már elkezdődött a jegyértékesítés és hétfőn, információink szerint két és fél-, háromezer belépő már gazdára is talált. A keleti lelátó az FTC szimpatizánsainak lesz fenntartva, oda a hazai drukkerek nem válthatnak jegyet. A ZTE FC-nél arra kérik a szurkolókat, hogy lehetőleg elővételben váltsák meg belépőiket és ne várjanak vele az utolsó pillanatokig. Vasárnap a stadion kapui már két órával a kezdés (16.30) előtt kinyitnak, és érdemes lesz időben érkezni.