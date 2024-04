Fehérvár FC–ZTE FC 1-1 (0-0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 3756 néző. Jv.: dr. Csonka (Tóth II., Szert).

Fehérvár FC: Tóth B. – Fiola, Serafimov, Gergényi – Bese, Christensen, Sigér, Schön (Pető, 90+3.) – Katona (Gradisar, 83.), Karamoko, Stefanelli (Berki (86.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak.

ZTE FC: Dombó – Szendrei, Evangelou, Safronov, Medgyes (Csóka, 71.) – Sankovic – Croizet (Meshack, 81.), Mim (Sajbán, 71.), Kiss B. (Németh D., 81.), Vogyicska (Bedi, 54.) – Mance. Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Christensen (70. – 11-esből), Safronov (86.).

Sárga lap: Gergényi (63.), Schön (72.), illetve Safronov (53.), Evangelou (89.).

A szezon eddigi részében a ZTE FC jobban jött ki a Fehérvár FC elleni összecsapásaiból. Előbb 3-3-as döntetlent ért el a Sóstói Stadionban, majd idén februárban a tavaszi nyitányon hazai pályán 3-1-re nyert Márton Gábor együttese. A Fehérvár FC a harmadik helyről várhatta ezt a találkozót, a ZTE FC a nyolcadikról, de ezúttal sem kellett semmiről sem lemondania...

Az első tíz perc tapogatózó játékának lezárásaként Karamoko lövésénél kellett nagyot védenie Dombónak, de még két szöglet következett ezután, ugyanis nem szabadult fel a zalaiak kapuja, a 12. percben pedig Mim talán még nagyobb helyzetbe hozta Mancét, aki középen kilépett, de labdája mellé ment. Ez nagy ziccer volt. A helyzetek tekintetében és játékban is teljesen kiegyenlített volt eddig ez a mérkőzés. A 22. percben aztán Dombónak kellett ismét védenie, de visszaállt a "rend" és ismét a mezőnyben folyt inkább a játék. Azért próbálkoztak is a csapatok, de többször is a jól induló támadások végén pontatlanság következett. A szakma ezt általában úgy szokta megfogalmazni: nem sikerültek a utolsó passzok... A félidő hajrájában talán valamivel aktívabb volt a ZTE csapata, gól viszont nem született.

A második félidő hasonló mederben indult, mint ahogy az első abbamaradt, de egy fokkal mintha a hazaiak kezdeményeztek volna többet. Az 52. percben Mim tört be a tizenhatoson belülre, hátulról meglökték a zalai játékost, de semmi... Mim Gergely elesett, láthatóan kiesett a ritmusból, de még csak nem is vizsgálta a VAR az esetet. Vagy, csak mi nem láttuk... Az 57. percben Mance célozta meg 8 méterről a rövid oldalt, de Tóth Balázs szögletre mentett. A ZTE a félidő elejéhez képest feljebb tolta a védekezését, amivel feljebb kezdhette a támadásait is. A 61. percben Mance villant megint, ekkor már a felső léc mentett, két percre rá pedig Karamoko lépett ki, de Dombó jó ütemben érkezett. Mozgalmasabb volt már a találkozó, ez nem volt kérdéses. A 69. percben Stefanelli játszotta meg Karamokot, aki Dombót kicselezte, a zalai kapus még utánanyúlt, így a fehérvári játékos már nem jutott lövéshez. Tizenegyes következett, amit Christensen helyezett a kapuba, 1-0. Gól tehát már volt, de ennyi erővel akár a ZTE FC is vezethetett volna, legalábbis a helyzetek és a játék alapján. A 78. percben Sigér bombáját hatástalanította Dombó, ezzel pedig még nem dőlt el a meccs és az egerszegieknek maradt még esélyük a pontszerzésre. A 86. percben a Meshack által kiharcolt szabadrúgást Németh végezte el a bal oldalról, beadása Safronov fejét találta meg, az ukrán védő pedig öt méterről a fehérvári kapuba fejelt, 1-1.

Ez lett a vége, a ZTE FC teljesen megérdemelten szerzett pontot, hiszen semmivel sem játszott gyengébben, mint a fehérváriak. Hátrányba kerülve sem adott fel semmit a zalai együttes, így pedig ebben a szezonban veretlen maradt a Fehérvár FC-vel szemben.

Edzői nyilatkozatok

Bartosz Grzelak: – Erős ellenféllel találkoztunk ma, tudtuk, hogy a Zalaegerszegnek vannak jó játékosai és készültünk a kontráikra, hiszen az az erősségük. Az első félidőben jól kontrolláltuk a kontrákat, többet birtokoltuk a labdát. A második félidőben sikerült előnyhöz jutni büntetőből és jó esélyünk volt belőni a második találatot is. A kapott gól kölönösen fájdalmas, hiszen rögzített szituációból kaptuk, egy szabadrúgásból, amiben viszont erősek vagyunk. Ebben a pillanatban csalódottak vagyunk, de ha nyertünk volna, akkor most egy tökéletes meccsről beszélnénk. Jelenleg a második helyen állunk, ez egy jó szezon számunkra, és minden erőnkkel az utolsó négy fordulóra koncentrálunk.

Márton Gábor: – Azzal kell kezdenem, hogy érdekes játék a futball. Egy hete, egy sokkal erősebb csapat ellen remekül játszott csapatom, de az akkori produkció nem ért pontot. Most visszafogottabb játékkal is pontot szereztünk és talán a fehérváriaknak volt több lehetőségük is. A helyzeteinket, amiket kidolgoztunk, azokat elkapkodtuk, viszont ami nagy pozitívum, hogy a csapat nem adta fel hátrányban sem. Kissé viszont már unalmas, hogy mindig nekünk kell felállnunk, remélem, legközelebb nem így lesz.