Pénteken, késő este a ZTE FC a labdarúgó NB I. 30. fordulójában Sajbán Máté góljával 1-0-ra nyert a a Puskás Akadémia FC ellen. A találkozó vége azért izgalmas lett, hiszen a vendégek megpróbáltak visszajönni és az utolsó percekben Dombó Dávid kapusnak be kellett mutatnia egy hatalmas bravúrt Artem Favorov fejesénél. A mozdulat, mármint Dombóé, lehet majd akár a forduló védése is, de ez majd kiderül.

A mérkőzés után Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője értékelésében játékosainak is köszönetet mondott.

- Az a legfontosabb, hogy a saját kezünkben volt a sorsunk eddig is és most is - mondta a szakvezető. - Az alapcélunkat elértük, hiszen bebiztosítottuk a bennmaradásunkat, de maradtak még céljaink. Gratulálok a srácoknak, mert nagy melót tettek bele, hogy eljussunk eddig. Nem csak én vagyok az, akivel ezt elértük, hanem kollégáim munkája is benne van ebben. Régóta nem a kiesés ellen játszottunk már, hiszen olyan pozícióban voltunk, hogy tudtuk: ha nyerünk, mindig mögöttünk tudjuk tartani a riválisokat. A mai találkozó küzdelmes volt, talán több lehetőségünk volt, ám a végén kellett Dombó Dávid hatalmas bravúrja is, hogy nyerjünk.

A kispadon újra ott ült a télen érkezett Gruber Zsombor, aki pár hónapja még a Puskás FC játékosa volt. Egerszegre kerülve - kölcsönben, de immár az FTC-től, amely leigazolta - remekül szállt be a játékba. Gólokkal segítette a ZTE FC-t éppen akkor, amikor erre a legnagyobb szükség volt, de a DVSC ellen megsérült és azóta hiányzott a keretből. Róla is szót ejtett Márton Gábor, amikor rákérdeztünk és arról is, hogy semmiben nem változik meg a zalaiak játéka és hozzáállása sem attól, hogy a bennmaradás már biztosított.

- Kitűztünk egy célt, hogy hozzunk ki a legtöbbet magukból - mondta Márton Gábor. - Nem állunk le, de nem is rohanunk innentől fejjel a falnak. Van egy játékunk, ezt akarjuk folytatni és nyilván lesznek olyanok is, akik lehetőséget kapnak a játékra, az eddig kevesebbet szerepeltek közül. Gruber Zsombor már edz, és nagyon szeretett volna korábbi csapata ellen ma pályára lépni. Azonban csak a hét eleje óta készült velünk, nem akartuk elkapkodni a visszatérését. Egy jó szellemű srácról van szó, aki éhes a játékra és a bizonyításra.

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia FC vezetőedzője azt elismerte, hogy nem érdemeltek volna győzelmet és ebben leginkább saját játékosainak hibáját vélte felfedezni.

- Gratulálok a ZTE FC csapatának a győzelemhez, ami fájó, mert úgy érzem, ha Dombó nem véd akkorát a hajrában és egyenlítünk, akkor még visszajöttünk volna a meccsbe. Mi nem úgy játszottunk, mint kellett volna, és nem lett volna reális a győzelmünk. A ZTE FC egy helyzetéből győztes gólt szerzett, jól lassították a játékunkat és a párharcokat is sokkal jobban vették fel a hazaiak, mint a mi játékosaink. Jobban küzdöttek nálunk.