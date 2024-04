A „valóságban”, azaz a pillanatnyi tabellán a ZTE FC a 8. helyen áll a megszerzett 35 pontjával. Az éllovas FTC 61 pontos és már 11 egységgel előzi meg a második Paksot. A labdarúgó NB I 28. fordulója következik, azaz már csak hat játéknap van hátra a 2023–2024. évi sorozatból. A ZTE FC a két legutolsó meccsét egyaránt 5-1-re nyerte meg, előbb a DVTK-t, majd egy hete idegenben az Újpestet győzte le. Utóbbi valóban „nagyot szólt”. A zalai drukkerek az FTC ellen nagyon készülnek, ahogy korábban megírtuk, közel telt ház várható vasárnap a ZTE Arénában.

Az FTC elleni meccsről kérdeztük Márton Gábort, az egerszegiek vezetőedzőjét, aki tisztában van az erőviszonyokkal.

– Nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei – szögezte le a ZTE FC szakvezetője, ami nem jelenti azt, hogy ne tennének meg mindent a meglepetés érdekében, hiszen erről is beszélt. – Mindegy, mennyi meccset játszott a héten az FTC, olyan kerete van, hogy ha rotálni is kell, remek játékosokat állíthatnak a kimaradók helyére. Minden mérkőzésen dominál az FTC, mi pedig a határozott és jó helyeken megszerzett labdákkal igyekszünk megzavarni őket. Ehhez viszont egy közel tökéletes meccs kell, de bízunk benne, hogy két jó mérkőzés után folytatni tudjuk a sorozatunkat. Sok néző lesz, az a cél, hogy ők jól szórakozzanak, és tudjunk egy jó meccset játszani. Az FTC sajátja, hogy mindig nyerni akar, ezt várják el tőle mindig a drukkerei, olyan csapatról van szó, amely idehaza mindenben elöl jár. Ismerve vezetőedzőjük, Dejan Stankovic mentalitását, én egy teljesen motivált Ferencvárosra számítok vasárnap, de mi is azok leszünk!

Mint megtudtuk, vannak még kérdőjelek, ki tud pályára lépni, így például az Újpest ellen megsérült Bedi Bence játéka is még kérdéses, Várkonyi Bence pedig továbbra is sérült.

Az NB I 28. fordulójának programja. Szombat: Kisvárda–Újpest FC 14.30, DVSC–Kecskemét 17.00, Paks–Fehérvár FC 19.30. Vasárnap: MTK Budapest–DVTK 14.00, ZTE FC–Ferencváros 16.30, Mezőkövesd–Puskás Akadémia FC 18.45.