Volt miért izgulnia a BEFAG Keszthelyi Lövész Klub kiválóságáért szurkolóknak, hiszen Major Veronika szerdán a nyolcas döntőben állt lőállásba. Vasárnap, légpisztolyban szintén tagja volt a döntőnek, és abban a negyedik helyen végzett, éppen egy hellyel lemaradva az olimpiai kvótáról.

A 2021-ben Tokióban már olimpiai résztvevő Major Veronika a szerdai döntőben nagyon rossz sorozattal nyitott, de aztán fokozatosan javított, és a hatodik ötös széria után eldőlt, hogy a hatodiknál hátrébb már nem végezhet, s mivel négyen közülük már rendelkeztek kvótával, úgy a Rióban kiosztásra kerülő egyik kvóta biztosan a keszthelyiek kiválóságáé lesz! Itt, ennél a pontnál viszont nem ért véget a verseny, Major Veronika remekül lőtt, feljött a második helyre is. Ekkor már csak hárman maradtak versenyben, ő, valamint a francia Camille Jedrzejewski és a német Josefine Eder, aki szintén itt biztosította be párizsi indulását. A nyolcadik sorozatban Major Veronika tökéletes sorozatot lőtt (ötből ötöt), de a korábbi hátránya miatt egy találattal végül lemaradt az aranyéremért zajló párharcról, de a megszerzett bronzéremmel valószínűleg tökéletesen elégedett volt. Olimpiai kvótát szerzett, ami most már biztos. Ebben a számban Major Veronika továbbra is világcsúcstartó az 50 lövésből elért 40 találatával (10,2 körnél jobb lövés a találat), amit még 2019-ben ért el Újdelhiben világkupán. Világrekordot csak olimpián, világ- és kontinensbajnokságon, továbbá világkupán lehet lőni.