Egerszegi siker esetén Márton Gábor együttese megelőzné a Megyeri útiakat és még jobban besűríthetné a középmezőnyt. Ahhoz, hogy mindez megtörténhessen, előbb le kell játszani a mérkőzést és ugyebár az Újpest célja sem lehet más, mint a győzelem kiharcolása. Főleg hazai pályán... Mint emlékezhetünk rá, a ZTE FC a bajnoki szünetet követően egy hazai 5-1-es győzelemmel kezdett a DVTK ellen. Az Újpest Pakson nyert legutóbb 2-1-re, ami nem rossz „ajánlólevél” a pénteki összecsapásra.

Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője jó meccset vár, erre is kitért, amikor megkerestük.

– Az Újpestnek is vannak győzelmei és vereségei, de egy jó csapatról van szó és egyértelműen jót tett neki az edzőváltás – utalt arra a zalai szakvezető, hogy Mészöly Géza februárban vette át a lilák irányítását. – Azt gondolom, hogy egy jó meccset játszhatunk pénteken, hiszen mi sem vagyunk rosszak. Nagy dolognak tartom, hogy a debreceni egy-öt után felálltunk, és öt-egyre nyertünk itthon, ami erőt adhat a csapatnak a folytatásra. Ehhez bátran kell futballozni, és pénteken is ez a célunk. Eddig sem nézegettünk hátrafele, hiszen csak a saját kezünkben volt a sorsunk. Most is ez a helyzet, egyetlen meccsre sem úgy készül a csapat, hogy ne szeretne nyerni. Egyelőre mi is csak a következő feladatra koncentrálunk. A hátralévő hét meccsből meg ki szeretnénk hozni annyit, amennyit csak lehet.

A ZTE FC keretéből lesznek hiányzók, a korábbi sérültek közül Csóka Dániel már edz, de ugyebár hagyott ki, ahogy Ubochioma Meshack is. Gruber Zsombor és Várkonyi Bence egyelőre nem áll a csapat rendelkezésére. Yohan Croizet viszont igen, és az Újpestről kölcsönbe érkezett középpályás számára a pénteki mérkőzés biztosan különleges lesz. Croizet a ZTE FC együttesének egyik legfontosabb játékosa lett, a zalai drukkerek is díjazzák a játékát, akinek most azzal a csapattal szemben kell felvennie a harcot, amellyel szerződésben áll. A helyzet nem újdonság, hiszen decemberben Egerszegen (1-1) is pályára lépett az Újpest ellen, most viszont a Megyeri úton kell megtennie ugyanezt, ahol szintén a kedvelt játékosok sorát erősítette.