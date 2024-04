Két jó formában lévő csapatot és jó formában lévő játékosokat is láthatnak majd a pályán. Elöl Abu Fani (15), mögötte a zetés Yohan Croizet és Kristofer Zachariassen az FTC-ből

Fotó: Pezzetta Umberto

Mondjuk az nem újdonság az FTC vendégjátékával kapcsolatban, bárhol is szerepeljen, hogy "megdobja" a nézőszámot, de különösen igaz ez Zalaegerszegen, hiszen köztudottan a két szurkolótábor jó kapcsolatot ápol. Jelen esetben pedig az FTC félig-meddig már úgy érkezik vasárnap a a ZTE Arénába, hogy szinte kijelenthető: sorozatban hatodik alkalommal is megnyerte a bajnokságot. Szerdán a zöld-fehérek az elmaradt meccsüket pótolták és 2-1-re legyőzték a DVTK-t , így az éllovas Fradi előnye már 11 pont a második Pakssal szemben. Nehezen elképzelhető, hogy a hátralévő hat fordulóban ez "fór" elfogyjon...

Az előre jelzett vasárnapi jó idő is adott lesz ahhoz, hogy sok néző legen, meg ne feledjük: a ZTE FC játéka is rászolgál arra, hogy a zalai drukkereket érdekelje ez a mérkőzés is. A múlt heti, Újpest és az egy héttel korábbi DVTK elleni 5-1-es sikerek kedvet adhatnak mindenkinek, hogy vasárnap is ott legyenek a lelátón. Csütörtök reggeli érdeklődésünkre a ZTE FC-nél megerősítették, hogy már addig közel hatezer belépő talált gazdára és ugyebár vasárnapig még bőven van idő. Szűsz András, a ZTE FC értékesítési vezetője azt is elmondta érdeklődésünkre, hogy kérik a drukkereket: lehetőleg online vásárolják meg a belépőiket. Akinek erre nincs lehetősége, vagy ragaszkodik a hagyományos jegyhez, számukra a ZTE Shopban van lehetőség erre nyitvatartási időben, péntekig 10-19 óra között, szombaton pedig 10 és 15 óra között. Az eddig eladott jegyekkel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az ütközőzónába és a vendégeknek fenntartott szektorba nem tudnak a hazai nézők belépőt venni. A mostani érdeklődést tekintve 7-8 ezer, vagy annál több néző várható vasárnap.

A nagy érdeklődés miatt a ZTE Aréna kapui vasárnap 14.30-kor nyitnak, és arra biztatják a nézőket, hogy lehetőleg minél korábban foglalják el helyüket, a korán érkezőket pedig meglepetés akcióval is várja majd a klub, amiről később adnak tájékoztatást. Az lenne ugyanis a cél, hogy ne az utolsó pillanatban érkezzenek a nézők, hiszen abban az esetben a bejutás a vártnál és a megszokottnál is hosszadalmasabb lehet.

Fontos információ a drukkerek számára, hogy a ZTE Arénában a büfékben nincs lehetőség készpénzes fizetésre, kizárólag bankkártyával lehet vásárolni, így erre is készüljenek fel, hogy ne érjen senkit meglepetés.