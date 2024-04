Technoroll Teskánd–Deák-Gizmó Murakeresztúr 10–1 (6–1)

Teskánd, 60 néző. Jv.: Hegedüs M.

Teskánd: Orbán (Zsuppán) – Kiss P., Gájer, Boronyák (Németh N.), Bresztovszky, Bakos (Szekeres), Major, Töttő, Gyarmati, Kiss D., Baráth. Edzők: Deák Ádám, Mándli Péter.

Murakeresztúr: Németh B. – Czigány, Büki, Szalai, Körösi, Szabó I. (Boros), Gyuranecz, Bekő, Orbán, Márkovits B., Török (Márkovits T.). Edző: Visnovics László.

Ezen a napon nem volt egy súlycsoportban a két csapat, a hazaiak ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyertek.

Gólszerzők: Kiss D. (3), Gájer (2), Töttő (2), Major, Boronyák, Gyarmati, ill. Büki.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

U19: Teskánd–Murakeresztúr 7–1.

Csesztreg–Zalalövő 4–0 (2–0)

Csesztreg, 200 néző. Jv.: Major Zs.

Csesztreg: Gergő – Póczak, Szabó B., Orbán (Németh D.), Kiss Ba. (Biharvári), Őri Cs. (Magai), Nagy N. (Őr), Kiss Bá., Őri M., Szabó K., Tóth B. (Lovrencsics). Edző: Tamás Tamás.

Zalalövő: Kovács D. – Gyenese, Csik, Agg (Stummer), Horváth T., Őr, Kellner, Mesics, Végh, Földvári, Horváth D. Edző: Ostrom János.

Mindkét csapat jó formában várta a szomszédvári rangadót. A hazaiak a mérkőzés elejétől támadólag léptek fel, és a találkozó elején Kiss Bálint szépségdíjas találatával meg is szerezték a vezetést. Gyorsan jött is a második gól Kiss Balázs révén. Nem nyugodhattak meg a hazaiak a 2–0 tudatában sem, mert a Lövő próbált nyomást gyakorolni a hazai csapatra, de jó állták a sarat. A második játékrészben kontrákra rendeződött be a csesztregi csapat, a mérkőzés vége felé két szép góllal biztosították be a győzelmüket. Magabiztos, meggyőző játékkal tartották otthon a fontos három pontot a hazaiak, a jól küzdő vendégek ellen.

Gólszerzők: Kiss Bá. (2), Kiss Ba., Őri M.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

U19: Csesztreg–Zalalövő 1–5.

Magnetic Andráshida TE–Semjénháza 1–0 (0–0)

Zalaegerszeg-Andráshida, 50 néző. Jv.: Siket L.

Andráshida TE: Czirjék – Darabos (Luter), Karvalics, Tóth D., Szemes (Berkovics), Kiss L. (Anti), Szabó P., Bognár (Szabó M.), Cséber (Rohonczy), Németh K., Benczik (Igazi). Edző: Szabó II Zsolt.

Semjénháza: Earles – Novák, Horváth P., Horváth Á. (Szilágyi), Pál (Berta), Schuller, Dobri (Horváth G.), Kapuvári, Bagó, Ribarics, Kozári. Játékos-edző: Kovács György.

Az óvatosságra és a biztonságra helyezte a hangsúlyt mindkét együttes, ennek következtében a mérkőzés első 70 percében egyáltalán nem forogtak veszélyben a kapuk. Aztán a végére felpörögtek az események. A 70. percben Tóth Dániel hosszú indításával Karvalics került ziccerbe, és higgadtan gurított a kapuba. Tíz perc sem telt el, mikor Berkovics kapott jó ütemű labdát a tizenhatos előterében, egy remek csel után a tizenegyes pont környékén már csak a kapussal állt szemben, de óriási helyzetben mellé gurított. A kihagyott helyzet majdnem megbosszulta magát: a 85. percben egy léc alá tartó lövést Czirjék nagy bravúrral tolt szögletre. A hátralévő percekben gól már nem esett, így összességében a kevés helyzetet hozó találkozón a hazai csapat rászolgált a három pontra.

Gólszerző: Karvalics.

Jók: Karvalics, Igazi, Luter, Szabó P. ill. Schuller , Kapuvári, Novák.

Hévíz–Zalakomár-Zalakaros 4–1 (3–0)

Hévíz, 100 néző. Jv.: Farsang B.

Hévíz: Lucz – Filó (Karakai), Buza (Lázár), Tóth I. (Hetesi), Rózsás (Nyári), Bontó, Nagy D. (Kustán), Kovács B. (Sabján), Huszár, Damina (Czifra), Fábián. Edző: Damina László.

Zalakomár: Bogdán (Horváth Zs.) – Takács Cs. (Horváth K.), Mutter A., Takács D. (Horváth L.), Vass, Hováth J., Madarász Z., Madarász F., Mutter M., Horváth T., Mészáros. Edző: Mutter Attila.

A mérkőzés elején a hazaiak ragadták magukhoz a kezdeményezést, a vendégek csatáraik gyorsaságában bízva kontrákkal próbálkoztak. Negyed óra elteltével Bontó góljával szerzett vezetést a Hévíz. Ezt követően is támadásban maradtak és Buza révén újabb gólt szereztek, majd Filó találata után, háromgólos fürdővárosi előnnyel vonulhattak szünetre a felek. Fordulás után nem változott a játék képe, a hazaiak nagy lehetőségeket hagytak kihasználatlanul, a komári kontrákban viszont egyre kevesebb volt a veszély. Hiába érett az újabb hévízi gól, egy védelmi megingás után 11-eshez jutottak a látogatók. A büntetőt Horváth J. magabiztosan lőtte a hálóba. A hazai csapat azonban Bontó újabb góljával lezárta a találkozót. Összességében megérdemelt hévízi siker született, a szívósan küzdő Zalakomár ellen.

Gólszerzők: Bontó (2), Filó, Búza, ill. Horváth J. (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. Mészáros, Madarász Z.

Szepetnek–Kinizsi Gyenesdiás 4–1 (2–0)

Szepetnek, 100 néző. Jv.: Lakics P.

Szepetnek: Szekeres – Üst (Bilák), Pápai (Fadgyas), Millei, Szabó B., Csavari, Nagy T., Dömötör (Kobra), Rákhely, Bános, Kolman (Orsós). Edző: Németh István.

Gyenesdiás: Für – Zsiga, Székács (Bertók), Szekér, Fellner (Baki), Karancz, Tarnóczai, Sipőcz, Bardon, Nagy G. (Kiglics), Orbán. Edző: Kocsis Norbert.

Több szempontból is érdekes mérkőzés kerekedett a találkozóból, bár, a tabella alapján a hazaiak esélyesként várhatták az összecsapást. Ugyan múlt szerdán Szentgróton a Szepetnek a Vármegyei Kupa keretében kikapott a ZVFC-től, de ez a bajnokság legutóbbi játéknapján a hazai együttes teljesítményén nem volt túlzottan észrevehető. Ráadásul a dobogós szepetneki együttes játékosainak mondhatni kötelességük is volt hajtani, lévén, trénerük, Németh István éppen a meccs napján ünnepelte születésnapját, s becsületükre szóljon, mentek is lendületesen, így a Gyenesdiás csak szépítő gólig jutott. A találkozó krónikájához tartozik, hogy a játékvezetői stábból Lakics Péter játékvezető sérülése végett a pályára szünet után már nem tudott kimenni. Végül a két asszisztens vezényelte le a találkozó második 45 percét, mi több, Bilicz András és Hoffmann Tamás nagyszerűen meg is oldották a feladatot. A Szepetnek sikerével lassan így elérkezik a roppant éles hajrához, melynek keretében a következő körben a Sáskához látogatnak, majd fogadják még a Zalaszentgrót és a jelenleg éllovas Csesztreg gárdáját is.

Gólszerzők: Nagy T. (2, egyet 11-esből), Millei B. (2), ill. Orbán (11-esből)

Jók: az egész csapat, ill. Orbán B., Tarnóczai.

U19: Szepetnek–Gyenesdiás 0–7.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Lenti TE 3–1 (0–0)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Kiss N.

Kiskanizsa: Parragi – Mismás, Füzesi (Völgyi), Ötvös, Turi (Dömötör), Kiss J. (Takács), Dolmányos (Heiszter), Fülöp (Jagarics), Kotnyek, Petánovics, Németh. Edző: Rácz Szabolcs.

Lenti TE: Dervalics – Fábián (Könye Balla), Fentős (Pálinkás), Takács, Csiszár (Horváth F.), Sasvári (Sabján), Kiss K., Sárkány, Horváth B., Ritlop, Mentes. Edző: Szabó István.

Az első játékrészben a hazai csapat kezdeményezően lépett fel, több gólszerzési lehetősége volt, de ezeket rendre kihagyta. A vendégkontrák egy kivétellel nem sok veszélyt jelentettek. A félidőt követően a vendégeknél volt többet a labda, de a 16-os környékén elfogyott a tudományuk, míg a hazai kontrák rendre veszélyt jelentettek. A félidő közepe táján aztán egy gyors és pontos támadás végén megszületett a vezető gól, de néhány perccel később a vendégek ezt kiegyenlítették. Az újrakezdést követően egy nagyszerű találattal azonnal visszavette a vezetést a hazai csapat, majd a hosszabbításban szerzett jogos büntetővel lezárta a mérkőzést.

Gólszerzők: Fülöp, Völgyi, Petánovics (11-esből), ill. Fábián.

Jók: Németh, Fülöp, Parragi, Völgyi, ill. Kiss K., Sasvári, Takács.

U19: Kiskanizsa–Lenti TE 1–2.

Zalaszentgrót–Tarr Andráshida SC 3–1 (3–0)

Zalaszentgrót, 200 néző. Jv.: Lovasi I.

Zalaszentgrót: Osbáth – Jóna, Doszpoth (Lampert), Ferenczi (Péhl K.), Horváth B., Horváth S. (Molnár Zs.), Kovács L., Iberhart (Péhl B.), Kovács P., Kaprinai (Baksa), Horváth D. Edző: Bencze Péter.

Andráshida SC: Paksy – Fábián K., Szabó B., Kiss B. (Lipták), Penczák, Pataky, Szakony (Szőke), Fülöp, Németh R. (Sipos), Fábián B., László. Játékos-edző: László Dávid.

A hazai csapat jól kezdte a meccset, a 2. percben előnyhöz jutottak, majd a szünetig újabb két góllal növelték előnyüket. A második játékrészben inkább a vendégcsapat dominált, nagyobb helyzeteket nem tudtak kidolgozni, de egy pontrúgás révén szépíteni tudtak. Nagy siker ez Zalaszentgrót számára, hiszen újra Magyar Kupa főtáblára került, és hazai pályán is behúzta ezt a nagyon fontos három pontot.

Gólszerzők: Kovács L., Ferenczi, Doszpoth, ill. Szabó B.

Jók: Iberhart, Kaprinai, Jóna, Horváth B., Kovács L., ill. Fülöp, Szőke, László.