A névadó-alapító Szakály István, a Zalaszám-ZAC korábbi elnöke ezúttal is felidézte, hogy Zalaegerszegért-díjas és Pro-Urbe-díjas polgárként, de már előtte is megfogalmazódott benne, hogy szeretne ő is visszaadni valamit abból, amit ő kapott az atlétika révén. Magát a sportalapítványt még 1995-ben alapította és évente olyanok kapják meg az elismerést, akik sportolóként, edzőként, vagy bármilyen más segítőként szolgálják az egerszegi atlétikát.

- Örömünnep számomra ez a nap, hogy fiatal sportolók között vagyok és öröm az is, hogy az egerszegi atlétika még mindig tud olyat nyújtani, hogy mi is tudjuk díjazni ezt. Amit adott nekem a sport 1962 óta, abból szeretnék visszaadni azoknak, akik ezt a sportágat, az atlétikát tovább viszik - mondta el köszöntőjében Szakály István.

Ezt követően következett a díjazás. Az idén Muszil Ágnes, a Zalaszám ZAC országos bajnok középtávfutója, Kovács Lőrinc, a ZAC ifjúsági bajnok diszkoszvetője és Bella Mátyás, szintén az egerszegi klub serdülő bajnoki négypróbázója kapta az elismerést. A díjat Szakály István, valamint Szakály Istvánné és Tóth Zoltán a kuratórium tagjai adták át.