A belgiumi viadalt természetesen megelőzték a hazai és nemzetközi válogatók és felkészülési viadalok, melyeken Dancs Lora nagyon jó eredményeket ért el. Következett viszont most az JKA Európa-bajnokság az Ippon shobu szabályrendszerben és a magyar csapat tagjaként utazott ki Gentbe. A Japán Út Harcművészeti Egyesület számára most már évtizedes hagyomány, hogy van versenyzője az Eb-n, hiszen korábban Szalai Rebeka volt eredményes a korosztályos versenyeken és Eb-ken. Ő most is ott volt Gentben, de már a fővárosi Katana SE tagjaként a felnőtteknél, ahol egyéni formagyakorlatban lett győztes.

Ám vissza Dancs Lorához, aki pedig napjainkban és immár ötödik éve, hogy járja a hazai és nemzetközi versenyeket. Az U16-os korosztályban indult tehetség egyéni kumitében, azaz küzdelemben szerzett bronzérmet korosztálya 48 indulójából. Dancs Lora tagja volt a magyar kata csapatnak (formagyakorlat) is és ebben a számban Európa-bajnoki címet szerzett.

A genti Eb-n 28 ország versenyzői vettek részt.