A keddi mérkőzést sokkal jobban kezdte a debreceni csapat, a vendégek azonban fordulás után összekapták magukat és a rendes játékidő legvégén a vezetést is átvették. A hosszabbítás előtt úgy tűnt, a lélektani előny a vendégeknél van, a ráadás azonban nem így alakult: a házigazda meg tudott újulni és 11 ponttal is vezetett már. A hazaiak húzóemberei nagyszerűen teljesítettek ekkor: Drenovac 8/6, Mócsán 5/3, Tadic pedig 5 pontot szerzett – pedig előbbi például kiváló, 17 pontos első félidő után szinte eltűnt, a második 20 percben csupán 4 pontig jutott.

A ZTE KK mindössze 14 másodpercig vezetett az egész meccsen, de így is egyetlen labdán múlt, hogy nem tudta megnyerni a találkozót.

– Jó hozzáállással kezdtünk, ám ez 25 perc után alábbhagyott – értékelt a találkozó után Andjelko Mandic, a DEAC trénere. – Nem a legmélyebb a rotációnk, fáradt is a csapat, de a lényeg, hogy nyertünk és jobban játszottunk, mint Zalaegerszegen.

– Az első negyedben nem tudtuk a saját játékunkat játszani – fogalmazott a zalaiak mestere, Matthias Zollner. – Ha a folytatásban mutatott védekezést tartottuk volna végig, akkor több esélyünk lett volna a sikerre. Pedig a lehetetlen szituációkban sem adtuk fel, az utolsó másodpercekben is küzdöttünk a győzelemért. Köszönjük a szurkolóknak, hogy elutaztak Debrecenbe és támogattak minket!

Mindkét edző érintette a pénteki folytatást is: Mandic óvatosan csak annyit mondott, hogy jó meccset remél, míg Zollner „elárulta”, hogy szeretnének nyerni. Utóbbit a ZTE játékosa, Németh Ákos is megerősítette, míg hazai részről Deon Edwin azt mondta: megpróbálnak nyerni egerszegen, hogy megkaparisntsák a pályaelőnyt.

A Debrecen keddi egyenlítése azt is jelenti, hogy a play off negyeddöntős körében ez mutatkozik a legélesebb párharcnak, hiszen a Falco a Honvéd, a Szolnok a Pécs, az Alba Fehérvár pedig a Sopron vendégeként is nyert és így egyaránt 2-0-ra vezet. Persze nem meglepő, hogy a ZTE-nek és a DEAC-nak van a legnehezebb dolga egymással, hisz az alapszakasz végén ez a két csapat volt egymáshoz legközelebb a tabellán, a 4-5. helyen.