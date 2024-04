DEAC–Zalakerámia ZTE KK 83-79 (19-8, 19-20, 13-29, 21-15, 11-7)

Debrecen, 600 néző. Jv.: Cziffra, dr. Mészáros, Goda.

DEAC: Edwin 24/3, Neuwirth 5/3, Drenovac 26/6, Williamson 8, Buljevic 5/3. Csere: Tadic, Mócsán 7, Hőgye, Garamvölgyi 3/3. Vezetőedző: Andeljko Mandic.

Zalakerámia ZTE KK: Hicks 17/9, Szalay, Paige 17/9, Ikpe 2, Tóth Á. 4 Csere: Csátaljay, Ostojic 7, Ona Embo 16/12, Keller I. 8, Németh Á. 6. Vezetőedző: Matthias Zollner.

Pénteki, egerszegi újabb sikerével ismét előnybe került a ZTE KK csapata, amely 2-1-re módosította a párharc állását, és hétfőn úgy készülődhetett az újabb, immár negyedik találkozóra, ha nyer, akkor ott van az elődöntőben. Pénteken a debrecenieknél az egyik alapember, Mócsán Bálint ugyan ott ült a kispadon, de egy percet sem játszott betegség miatt. Hétfőn a ZTE KK úgy készülődhetett, hogy a fiatal szekcióból Csuti Kornél nem lehetett ott a DEAC elleni csatában, hiszen - ugyancsak betegség miatt - el sem utazott Debrecenbe.

Hétfőn este Mócsán már ott volt a DEAC együttesében, de ez várható volt. Kőkemény csatára számított mindkét fél, hiszen hazai részről az életben maradás volt tét, a zalaiaknak pedig már ekkor megnyílt volna a belépő az elődöntőbe. Több, mint három perc kellett az első zalai kosárhoz, de ekkor már 8-0-ra vezetett a házigazda, amely alaposan bekezdett, de megállt itt. A ZTE akár vezethetett is volna, de három ziccert is kihagyott, Drenovac pedig egy hármassal büntetett (11-4). Ilyen dobószázalékkal esélye sem lesz a zalaiaknak, ez könnyen megállapítható volt ekkor. Volt már 14 pont is a hazai előny, amikor kezdett valami pislákolni egerszegi oldalon, és zsinórban jött hét vendégpont (22-15). Összességében a ZTE KK védekezésével nem volt gond, de a támadójátéka csikorgott. Megkockáztatjuk: ha csak átlagosan célzott volna a ZTE KK, már vígan vezethetett volna, hiszen a DEAC sem parádézott támadásban. Annyira fáradt lehetett a DEAC csapata, hogy a hazaiak egy perccel a félidő zárása előtt szó szerint egymás után kétszer is időt kértek, hogy levegőhöz jussanak, és jól jött nekik a frissülés (38-28).

A második félidőt Paige jó sorozatával nyitotta a ZTE KK és máris csak 3 pont közte (43-40), Ona Embo két triplájával pedig egyenlített, majd már vezetett is a francia ziccerével (46-48). A Zalakerámia ZTE KK mélyebb rotációja kezdett érvényesülni, Ona Embo utolsó másodperces hármasával pedig hatpontos előnnyel kezdhette az utolsó negyedet a ZTE KK (51-57). Ona Embo negyedik triplája is célba talált (51-60), és itt már a zalaiak kezében volt a találkozó. A DEAC együttesén fáradtság jelei ütköztek ki, de nem adta fel (58-60), sőt! Újra fordított (65-62), a zalaiak elvesztették megint a fonalat, amit Paige talált meg egy hármas formájában (65-65). Igazi ki-ki meccs lett a vége, Hicks kosaraival újra a ZTE vezetett (67-70), de Garamvölgyi triplája beakadt (70-70). Maradt még izgalom, nem is kevés, a ZTE KK a győztes kosárért támadhatott, de eladta a labdát, és következett a hosszabbítás (72-72).

A ráadásban többször is dönthetett volna az egerszegi együttes, de nem tette, sőt a végén még sportszerűtlen hiba következett, majd videózás és egyikből sem a ZTE KK jött ki jobban. Amit sajnálhatnak az egerszegiek, hogy a gyenge kezdés után gyakorlatilag egy már megnyert meccset engedtek ki ismét a kezükből, így pedig az ötödik meccs dönt.

Szerdán tehát következik az ötödik összecsapás, ami 17.30-kor kezdődik, hiszen ezt a mérkőzést a televízió is közvetíti, a belépők pedig már elérhetők online.