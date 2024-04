A vége 82-66 lett a ZTE KK javára, ezzel a rájátszásban 2-1-re vezet a DEAC-cal szemben, hétfőn következik kettejük debreceni mérkőzése, ami 18.30-kor kezdődik. A negyeddöntők közül már csak ez a párharc nyitott, hiszen az Alba Fehérvár, a Falco KC Szombathely és a Szolnok is 3-0-s összesítéssel jutottak tovább. Ők már a szombaton kezdődő elődöntőkre készülhetnek. Hétfőn a ZTE KK csatlakozhat hozzájuk, feltéve, ha nyer. Ha nem, akkor szerdán újra Zalaegerszegen találkoznak.

Ám, vissza még a pénteki találkozóra. A DEAC az első félidőben elképesztően dobott, különösen Neuwirth Bence, aki úgy szerzett 15 pontot, hogy valamennyit hármasból érte el.

– Mindenekelőtt gratulálok a hazai csapatnak. Az első félidőben tudtunk úgy játszani, ahogy azt elterveztük. A második húsz percre sokkal agresszívebb lett az egerszegiek játéka és védekezése, és ebben a helyzetben eladott labdákat eredményezett mindez – foglalta összes a maga szemszögéből a találkozót a debreceniek játékosa, aki azt is jelezte, hogy hétfőn már egy másik mérkőzés következik, amire szintén felkészülnek.

Hazai oldalon Keller Iván volt az, aki értékelt. A zalaiak játékosa 4 pontot szerzett, de leszedett hat lepattanót, főleg akkor, amikor csapatának nagyon nagy szüksége volt erre.

– Ez ugyanolyan mérkőzés volt, mint az előző, csak fordítva: sikerült ellépnünk az elején, de a DEAC szépen visszajött – mondta Keller Iván. – Ellenfelünk nagy önbizalommal dobott távolról, ezek a kísérletek bejöttek nekik, de tudtuk, hogy nem tudja ezt tartani a végéig. Szigorítottunk a védekezésünkön és mindenben élesebbek lettünk a második félidőre. A távoli kísérleteink ezúttal nem jöttek be, ellenben jól működött a csapat együtt és jól játszottuk meg a közeli helyzeteinket, amiből sok pontot szereztünk.

Ahogy tudósításunkban is írtuk, a DEAC egyik meghatározó játékosa, Mócsán Bálint betegség miatt hiányzott. Hétfőn egészen biztosan ott lesz ő is a pályán, és kérdés lesz az is, hogy milyen erőtartalékokat tud még mozgósítani a debreceni együttes. Pénteken a mérkőzés utolsó percéig hét játékost mozgatott Andeljko Mandic, aki már pénteken is elmondta, hogy előre néznek. Matthias Zollner, a ZTE KK vezetőedzője szintén arra tért ki, hogy a pihenés és a frissítés mennyire hangsúlyos lesz ebben a két napban. A ZTE KK nyerni akar, ez egyértelmű, hiszen már csak egy lépésre van az elődöntőtől. A DEAC hétfőn az utolsó szalmaszálba kapaszkodik.

Harcos és kemény ütközet vár mindkét csapatra.