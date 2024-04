Persze, az egyik csapat pont nélkül maradt a labdarúgó NB I. 28. fordulójában rendezett találkozón, ez a csapat a ZTE FC volt, de bármennyire is patetikusan hangzik, ezen a napon nem volt vesztes együttes a pályán. A címvédő Ferencváros a 97. percben szerzett góllal megnyerte a mérkőzést 3-2-re, de a ZTE FC, amely 0-2-ről állt fel, és egyenlített Antonio Mance góljaival, a kék-fehéreket is győztesként ünnepelte a végén közönsége. A hangulatról is szót kell ejteni, hiszen a közel telt ház, ami ez esetben 9068 nézőt jelentett, olyan atmoszférát teremtett, amire azt kell mondani: bárcsak többször lennének ilyen meccsek a ZTE Arénában.

Antonio Mance ünnepli találatát a vasárnapi mérkőzésen. A horvát támadó 15 gólnál jár a bajnokságban, és ahogy mondta, van még öt meccs, amin gyarapíthatja góljai számát a ZTE FC-nél

Fotó: Pezzetta Umberto

A ZTE FC cseréi jól szálltak be

Ez a hangulat pedig egészen biztosan átragadt az egerszegi játékosokra is, hiszen kétgólos hátrány után sem adták fel. Ami elhangzott a meccs utáni sajtótájékoztatón, hogy a zalai cserék jól szálltak be a játékba, ez mind igaz volt. Éppen ezért az utolsó harminc perc lett igazán izgalmas, és tette végérvényesen jó meccsé ezt a találkozót. Kiss Bence két gólpasszt adott, Antonio Mance pedig belőtte szezonbeli 14. és a 15. gólját is. A horvát támadó nincs gyenge formában, hiszen az elmúlt három mérkőzésen öt találatot szerzett, ebből kétszer duplázott, az Újpest és most a Ferencváros ellen. Amikor nem sokkal a mérkőzés után azt kérdeztük tőle, milyen érzések kavarognak benne, nem volt nehéz megjósolni, hogy milyen válasz érkezik...

– Most persze csalódott vagyok, hiszen azt gondolom, hogy ez a mérkőzés a mi szempontunkból legalább egy döntetlent ért volna – mondta Antonio Mance, miközben lehuppant mellénk egy székre. Láthatóan elfáradt. – Remek hangulat volt a stadionban, két gólt szereztem és 0-2 után megmutattuk a karakterünket. Ezért lett volna igazságosabb a döntetlen, hiszen ott volt még Kiss Bencének is a két nagy helyzete. A Ferencváros nagyon jó csapat, ezt megmutatta, az első félidőben dominált ellenünk. A második félidőre viszont feljöttünk, és nekünk voltak helyzeteink. Máskor is kerültünk már hasonló helyzetbe ebben a szezonban, vagyis, hogy hátrány után jöttünk vissza, gondoljunk csak a Paks elleni meccsre, vagy az Újpest ellenire, sajnos most nem sikerült nyerni.

A gólok viszont gyűlnek szépen Mance számára, most már 15 találatnál jár, úgyhogy azt kérdeztük tőle: véleménye szerint hol fog megállni, és mi a célja?

– Van még öt mérkőzés a bajnokságból, az elsődleges cél természetesen az, hogy a csapat ezeken minél több pontot szerezzen. A másik, hogy ezen az öt mérkőzésen, ha lehet, további gólokat szerezzek, aztán, hogy a végén mennyi lesz, majd kiderül – tette még hozzá Antonio Mance.

A ZTE FC vasárnap a Fehérvár FC vendége lesz, majd fogadja a Puskás FC-t, utazik Mezőkövesdre, érkezik a Paks, és végül Kecskeméten zárja a bajnokságot. Márton Gábor vezetőedző a mostani találkozó után azt mondta: ha csapata így tud játszani egy Ferencváros szintű csapat ellen, akkor reméli, ezt megmutatja majd másokkal szemben is...