Újpest FC - ZTE FC 1-5 (1-1)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 6321 néző. Jv.: Rúsz ( Horváth R., Berényi).

Újpest FC: Banai - Huszti, Kobouri, Keita, Geiger (Varga B., 84.)- Ljujic, Tajti, Mack (Mörschel, 73.) - Simon K. (Antzoulas, 5.), Ambrose (Radosevic, 73.), Csoboth (Ganea, 84.). Vezetőedző: Mészöly Géza.

ZTE FC: Dombó - Szendrei (Kovács B., 79.), Evangelou, Safronov, Medgyes, Mim (Németh D., 79.) - Bedi (Kiss B., 33.), Sankovic - Sajbán - Croizet (Csóka D., 67.), Mance. Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Huszti (23.), illetve Croizet (31., 66.), Mance (53., 61.- 11-esből), Németh D. (81.). Sárga lap: Mim (40.),

Piros lap: Keita (59.).

A találkozó előtt két pont választotta el a tabellán, de úgy a kilencedik Újpest, mint a tizedik a ZTE FC - nevezzük így - biztonságos távolságra volt a kiesőhelyektől. Mindezt csak amiatt fontos rögzíteni, mert egyiküknek sem kellett a kiesés veszélye miatt nyomás alatt játszania, viszont nyomás amiatt lehetett, hiszen a jobb helyezések elérése okán fontos volt mindkettejük számára, hogy eredményesek legyenek.

Yohan Croizet minden tekintetben a középpontba került, hiszen az Újpest kölcsönjátékosaként szerepel a szezon végéig a ZTE együttesében és remekül futballozik a francia. Hét gólnál jár a bajnokságban, valamennyit a zalaiak színeiben érte el, ráadásul ötöt tavasszal. A Megyeri úti drukkerek tisztában voltak vele, miért kellett kölcsönbe adni a középpályást, hiszen az előző szakvezetés nem számolt vele, a jelenlegi vezetőedző, Mészöly Géza viszont - vélhetően - szívesen látná együttesében, de ez most nem volt lehetséges. Márton Gábor, a ZTE szakvezetője nem hagyhatta ki őt a kezdőből, de miért is tette volna - a péntek esti egerszegi kezdőcsapat megegyezett a múlt szombati, DVTK-t verő (5-1) tizeneggyel. A másik oldalon Mészöly Géza azért változtatott a Paks ellen győztes csapatán, és mindkét korábbi ZTE-s játékos - Huszti András, Tajti Mátyás - is ott volt a kezdőben.

Azt nem lehetett mondani, hogy hidegen hagyta volna a nézőket a találkozó, hiszen szépen megteltek a lelátók a péntek esti focira, az Újpest pedig már az 5. percben változtatni kényszerült Simon Krisztián sérülése miatt. A váltás nem igazán érződött a hazaiakon, és mindkét csapat igyekezett a maga elképzelése szerint alakítani a találkozót. A 16. percben két zalai lövés jelezte az egerszegi támadókedvet, Bedi löketét például Banai végül nagy védéssel hárította. Aztán jött a 23. perc, amikor egy bal oldali beadás után az előre húzódó Huszti az ötösről továbbított a zalai kapuba, 1-0. Kölcsönjátékos juttatta tehát vezetéshez az Újpestet, hiszen a Huszti András a télen kölcsönbe került a ZTE-től Újpestre. A gól semmit nem változtatott a két csapat felfogásán és a "kölcsönkenyér" visszajárt! A 31. percben támadott a ZTE, az újpesti kölcsönjátékos Croizet pedig 20 méterről lövésre szánta el magát, és labdája, kifele csavarodva, Banai kezét is érintve az újpesti kapu jobb oldalában kötött ki, 1-1. Nagy gól volt. Jött egy kényszerű csere zalai oldalon is, hiszen a korábban a bokáját fájlaló Bedi is jelezte: ennyi volt... Nem lehetet mondani, hogy eseménytelen lett volna a mérkőzés, támadó felfogásban játszott mindkét csapat, ebből született egy-egy gól mindkét oldalon.

Innen folytatták a csapatok, és az újpesti rohamokra Antonio Mance gólja volt a válasz! Az 53. percben Mance a jobb oldalról cselezett befele, harcossága révén jutott lövőhelyzetbe, végül labdájába a menteni igyekvő Keita szúrt bele, és a labda az Újpest kapujában kötött ki, 1-2. Lehet, hogy ezt a találatot végül öngólként könyvelik el, de a ZTE horvát támadójának rámenőssége volt a döntő. Az 59. percben ismét ez döntött. Mance lépett ki, Keita hátulról elkaszálta a zalai támadót, ez bizony tizenegyes volt. Az újpesti játékos piros lapot kapott, a büntetőt Mance lőtte félmagasan a kapuba, 1-3. A ZTE FC teljesen felszabadult , a 66. percben Mim robogott el a jobb oldalon, a tizenhatoson belül önzetlenül passzolt Croizet-hez, aki 6 méterről lőtt a kapuba, 1-4. Ez már letaglózta az Újpestet, a ZTE FC pedig innen már nem engedhette ki a kezéből a győzelmet. Sőt, jöttek a cserék, Németh Dánielnek pedig alig két perccel a pályára lépése után "sült el" a lába, amikor a 81. percben 15 méterről lőtt a hosszú sarokba, 1-5.

A ZTE FC együttese remek teljesítménnyel rukkolt ki. Az egy héttel korábbi hazai 5-1-es győzelme után ezúttal idegenben nyert ugyanilyen arányban, amivel megelőzte az Újpestet és a Kecskemétet is. Az, hogy a 8. helyezését meg tudja-e tartani a forduló végére is, az a vasárnapi Kecskemét-Puskás találkozó eredményétől függ. Mindenesetre a pénteki játéka azt bizonyította, hogy a ZTE FC már végérvényesen nem kiesőjelöt csapat!