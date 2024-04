Tudjuk, hogy a rájátszás kissé más "műfaj", hiszen három naponta jönnek a mérkőzések és az ellenfél is mindig ugyanaz - legalábbis, amíg el nem dől a továbbjutás sorsa. Most is három nap állt mindkét csapat rendelkezésére ahhoz, hogy kielemezze az előző mérkőzésen történteket és persze felkészüljön a folytatásra.

Szombaton a Zalakerámia ZTE KK csak időszakonként engedett némi reménysugárt a DEAC-nak, hiszen összességében végig kézben tartotta a mérkőzés irányítását és nyert Matthias Zollner csapata 87-73-ra. Az, hogy mennyi tartalék maradt a két mérkőző félben, majd kiderül, de a látottak alapján van még mihez nyúlni úgy az egyik, mint a másik oldalon. Ami a ZTE KK-t illeti, a kulcsjátékosok közül Tony Hicks játszott a legtöbbet, 29 percet, a többieknél eloszlottak a percek (19-25 perc). A tartalékoknál maradva, Jeremiah Paige nem szerzett pontot a szombati találkozón, ami tőle szokatlan, nehéz elképzelni, hogy kedden is így zárjon, és Hicks 6 pontjánál is mindig több van benne. De, éppen ez mutatja talán a mostani ZTE KK erősségét, hogy a játékosok teljesítménye nagyjából kiegyenlíti egymásét.

Danilo Ostojic a mérkőzés után pont erre tért ki nyilatkozatában.

- Erre számítottunk, hogy ilyen ellenfél lesz a DEAC, amit ma mutatott. Nálunk húsz assziszt volt, náluk hat, köszönet jár a csapattársaimnak azért, hogy csapatként ilyen hatékonyan működtünk együtt. Továbbra is a saját játékunknak akarunk koncentrálni - mondta a ZTE KK centere.

A másik oldalon Mócsán Bálintnak mindössze egy triplája hullt be, az ő esetében is igaz, hogy tud ennél jobban dobni, és a DEAC hazai pályán még okozhat nehézséget a ZTE-nek. Ami borítékolható, hogy a DEAC odahaza kedden meg akarja majd nagyon fogni ezt a meccset, hiszen a 0-2 számukra talán már nem férne bele... A Zalakerámia ZTE KK erre is felkészül, hogy egy még harciasabb ellenféllel találja szemben magát.

Matthias Zollner együttese hétfőn még idehaza edzett, majd ebéd után indult el Debrecenbe, hiszen az éjszakát már ott tölti. Mindenki útra kelt, nincs sérült, a ZTE KK szakvezetője pedig a klub honlapján úgy fogalmazott: az utazás miatt most nekik lesz kevesebb idejük pihenni és készülni, összességében pedig kemény meccsre számít. Szerinte az fog dönteni, hogy melyik csapat stílusa dominál, és úgy véli, hogy a DEAC játéka a szombathoz képest már nem tud megváltozni gyökeresen.